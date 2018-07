: Ryanar, domani sciopero di 24 ore - TelevideoRai101 : Ryanar, domani sciopero di 24 ore -

Scioperano, per 24 ore, piloti e assistenti di volo Ryanair in Italia, Spagna, Belgio, Portogallo e Irlanda. La protesta è stata proclamata in Italia da Filt Cgil e Uiltrasporti "per il diritto a un contratto collettivo e per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori".Sono previsti presidi in diversi aeroporti. Il sindacato belga Cne aveva denunciato che la compagnia low cost irlandese avrebbe rimpiazzato il personale incon equipaggi di altri Paesi.(Di martedì 24 luglio 2018)