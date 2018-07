Rugby | mercato Pro14 2018-2019 | gli acquisti ed i colpi messi a segno da Benetton Treviso

oasport

(Di martedì 24 luglio 2018) Quella passata, tutto sommato, è stata una buona stagione per le franchigie italiane neldi: sebbene le due squadre di casa nostra non siano riuscite a centrare il pass per la Champions Cup, hanno davvero ben figurato anche nei confronti di squadre più quotate. Ora le due formazioni italiane hanno pianificato quella che sarà la prossima stagione, a partire dal. Per le Zebre, che quest’anno hanno vissuto un’estate più tranquilla dopo tutti i problemi della scorsa annata, hanno messo in atto una piccola rivoluzione, non snaturando il credo societario, ovvero pescare dai vivai e valorizzare i giovani. Così il colpo didiviene certamente Giovanni Licata, che ha vestito anche nelle ultime uscite la maglia della Nazionale, reduce però da una stagione non felicissima alle Fiamme Oro. Altriarrivano dall’Oceania, e sono Jimmy Tuivaiti, ...