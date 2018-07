Rugby | le novità della prossima stagione | arriva il Top 12 | torna la Coppa Italia Va in

oasport

: Rugby: Jesi 70, ecco il girone della serie B. Novità in rosa, tornano Scavone e Pierpaoli - viverejesi : Rugby: Jesi 70, ecco il girone della serie B. Novità in rosa, tornano Scavone e Pierpaoli - RugbyVilladose7 : Boarato al fianco di Brizzante e riassetto societario - RUGBY SERIE C1 Stefano Cappellini è il nuovo vicepresidente… - RovigoGaelicFoo : Tante le novità nel menu della nuova stagione del rugby in rosa -

(Di martedì 24 luglio 2018) Due importantibagneranno la nuovadelno: vanno in soffitta Eccellenza e Trofeo Eccellenza, nasce il Top 12, mentre viene rispolverata la vecchia. Il nuovo massimo campionatono passa da 10 a 12 squadre: le giornate di regular season passano da 18 a 22, le prime quattro in semifinale, le ultime due retrocederanno. Queste le società che prenderanno parte al Top 12 2018-2019: Petrarca Padova Patarò Calvisano Femi-CZ Rovigo Fiamme OroLafert San DonàViadana 1970 Conad ValoEmilia Toscana Aeroporti I Medicei Lazio1927 Mogliano1969 VeronaValsuganaPadova Capitolo: le quattro semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza prenderanno parte al Continental Shield, le restanti otto si contenderanno il trofeo nazionale. Le squadre sono state divise in due gironi, le prime vanno in ...