romadailynews

: Roma: vendeva alcolici a persona già ubriaca, negozio sequestrato: Roma – Un cittadino del… - romadailynews : Roma: vendeva alcolici a persona già ubriaca, negozio sequestrato: Roma – Un cittadino del… - clifflorenz : @matteosalvinimi a Roma qualche giorno fa un ragazzo di colore che vendeva braccialetti mi ha fermato per darmene u… - AngelaAnpoche : RT @hele_fr: #Roma, ambulante molesta turisti a Trevi e aggredisce vigile -

(Di martedì 24 luglio 2018)– Un cittadino del Nepal di 22 anni e’ stato denunciato e il suodi vicinato di via Foscolodai Carabinieri della Stazione diPiazza Dante perche’ sorpreso mentread unagia’ in evidente stato di ubriachezza. La denuncia e il sequestro deldi vicinato sono giunti nel corso di una piu’ ampia attivita’ di controllo agli esercizi commerciali, svolta dai Carabinieri di Piazza Dante unitamente ai colleghi del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro dinel quartiere Esquilino e a Colle Oppio che ha portato anche a sanzionare: un ristorante di via Manin perche’ sono state scoperte 6 persone che vi lavoravano in nero e riscontrate pessime condizioni igieniche dei locali. Una rosticceria di via Gioberti per le pessime condizioni igienico sanitarie; due minimarket di via Manin per non ...