Roma | ufficiale l' acquisto di Olsen

Roma - ufficiale lo svedese Olsen : presentato in stile Ikea... : Roma - Sfumato Malcom la Roma annuncia comunque un nuovo acquisto: si tratta del portiere Robin Olsen che arriva a titolo definitivo dal Copenaghen a fronte di un corrispettivo fisso di 8,5 milioni di ...

Ufficiale - beffa Roma : Malcom è del Barcellona : beffa clamorosa per la Roma, Malcom è ufficialmente un calciatore del Barcellona, i giallorossi avevano chiuso la trattativa con il Bordeaux poi l’inserimento dei blaugrana che ha cambiato le carte in tavola. “Il costo dell’operazione – fa sapere il Barcellona in un comunicato Ufficiale – sarà di 41 milioni di euro più un milione di bonus. Il giocatore firmerà un contratto con il club per le prossime cinque ...

Roma - ufficiale l’accordo con Hyundai : ecco quanto vale il retro-sponsor : ufficiale l'accordo tra la Roma e Hyundai: il marchio sudcoreano sarà il back sponsor della maglia dei giallorossi. L'articolo Roma, ufficiale l’accordo con Hyundai: ecco quanto vale il retro-sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Pescara - ufficiale : Antonucci in prestito dalla Roma : Pescara - Il Pescara rinforzerà il proprio attacco per la prossima stagione con un gioiello della Roma : gli abruzzesi hanno infatti raggiunto l'accordo per il trasferimento in prestito annuale del ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : ecco Gerson dalla Roma : FIRENZE - Gerson e la Fiorentina , l'unione ora è ufficiale: il fantasista brasiliano classe '97, che nella scorsa stagione ha collezionato 31 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia ...

Roma - ufficiale la cessione di Alisson : plusvalenza da oltre 55 milioni : L'affare ora è ufficiale: il portiere brasiliano giocherà in Premier League con la maglia dei Reds. L'articolo Roma, ufficiale la cessione di Alisson: plusvalenza da oltre 55 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ufficiale - Alisson lascia la Roma : è il nuovo portiere del Liverpool [CIFRE e DETTAGLI] : L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Liverpool i diritti alle prestazioni sportive di Alisson Ramses Becker. Il portiere brasiliano passa al club inglese a fronte di un corrispettivo fisso di 62,5 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 10 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del club e del calciatore di determinati obiettivi sportivi. Il Club augura al calciatore le migliori fortune ...

Beyoncé al Colosseo di Roma per il nuovo video ufficiale : trattative in corso : Beyoncé al Colosseo per registrare un video ufficiale. L'indiscrezioni viene da Il Messaggero che ha riportato la volontà della cantante di realizzare il suo nuovo videoclip ufficiale nell'anfiteatro della capitale. Dopo il Louvre, Beyoncé aspira al Colosseo, una location suggestiva e perfetta per la nuova clip in lavorazione. Le trattative sono ancora in corso e sembra che la cantante e il suo staff stiano riscontrando qualche difficoltà ...

Roma - il leader di Forza Nuova Castellino arrestato per resistenza a pubblico ufficiale : Giuliano Castellino , coordinatore Romano del movimento politico di estrema destra Forza Nuova , è accusato di aver aggredito la scorsa settimana alcuni poliziotti che lo avevano fermato in via ...