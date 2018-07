Roma | spaccio droga a coetanei | in manette ragazzo di 24 anni

romadailynews

(Di martedì 24 luglio 2018)– Nel corso di uno specifico servizio anti, i Carabinieri della StazioneMadonna del Riposo hanno arrestato un cittadino albanese di 24per. Ilsi trovava in Largo Boccea quando e’ stato sorpreso mentre spacciava ad un coetaneo una dose di cocaina. Presso la sua abitazione in piazza Cardinal Ferrari, sono stati rinvenuto ulteriori 22 grammi di cocaina, gia’ suddivisa in dosi e relativo materiale utilizzato per il confezionamento. I Carabinieri hanno inoltre recuperato 1.850 Euro che ilaveva con se, ritenuti provento dell’attivita’ di. L’arrestato e’ stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri. L'articolo, indi 24proviene daDailyNews.