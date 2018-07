Roma | Provoca lesioni alla moglie | arrestato

Ragno violino - allarme a Roma/ Ultime notizie - boom di ricoveri per il morso velenoso : ecco cosa provoca : allarme Ragno violino a Roma: boom di ricoveri nella capitale dopo il morso dello spietato insetto. L'esperto consiglia di recarsi subito all'ospedale se si riceve una sua puntura(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:10:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Juventus - la Roma lancia la provocazione : il tweet giallorosso scatena il popolo bianconero [FOTO] : Il club giallorosso ha pubblicato, due minuti dopo l’annuncio della Juventus di aver ingaggiato CR7, un tweet davvero sorprendente Non tutti sorridono e si esaltano per l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, c’è anche chi schernisce il club bianconero. Si tratta della Roma che, due minuti dopo l’annuncio sui social da parte della Juventus, ha pubblicato un tweet in cui inneggia a… Lionel Messi. “Il ...

Roma - ubriaca provoca incidente e aggredisce gli agenti : aggredisce agenti dopo aver provocato incidente stradale: donna arrestata dalla polizia Locale. I fatti risalgono alle 4 di questa mattina, quando due agenti del Gpit, Gruppo Pronto Intervento ...

Roma : Aggredisce agenti dopo aver provocato incidente stradale - arrestata : Roma – I fatti risalgono alle 4,00 di questa mattina, quando due agenti del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico), un uomo e una donna, si sono recati in zona Marconi, a Lungotevere di Pietra Papa, per rilevare un incidente senza feriti. Al loro arrivo gli operanti hanno visto una macchina incustodita che poco prima aveva provocato un incidente, andando ad urtare con un veicolo in sosta. Del conducente, però, nemmeno l’ombra. dopo ...

Roma : Ruba auto provoca incidente - arrestato : Roma – Un 49enne Romano ha Rubato un auto lasciata incustodita e con il motore acceso. Il proprietario, accortosi subito del furto, e’ salito a bordo dell’auto del cugino con cui stava parlando e, chiamato il NUE, ha iniziato l’inseguimento. Poco dopo una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato Romanina, ha intercettato il fuggitivo riuscendo a bloccarlo. La macchina Rubata era danneggiata nella parte ...

Le provocazioni di Corrado Veneziano in mostra a Roma : Linee rette, codici a barre, segni e marchi del mondo dell'economia e del web si riversano sulla tela che in tal modo diventa 'deposito di memorie' proteggendo lo spazio intimo dall'irrompere ...

Roma : ubriaco alla guida di un furgone provoca incidente : Roma: bloccato da polizia locale Roma – Pochi minuti prima di essere fermato. Non è durata tanto la fuga di un italiano di 49 anni, che ha provocato un incidente stradale in via Gregorio VII. Ieri pomeriggio, intorno alle 17, l’uomo si trovava alla guida di una Renault Kangoo. Una pattuglia del XIII gruppo Aurelio della Polizia locale, lo ha fermato all’altezza di piazza di Villa Carpegna. L’uomo, in evidente stato di ...

Roma : Provoca incidente - ferisce due bimbe e scappa : Roma – Nella tarda serata di domenica il V gruppo Prenestino ha individuato il pirata della strada che aveva causato un incidente in via Prenestina nelle ore precedenti. Una mamma e due figlie piccole, ricoverate in codice rosso ed una in prognosi riservata. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo, un italiano di 32 anni. Che subito dopo l’incidente ha abbandonato l’auto sul posto ed e’ fuggito. Provando così a far ...

SG : contRomano sulla A1 - 83enne provoca incidente su A1 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - lattuga Romana contaminata da e-coli provoca 5 morti : Usa, lattuga romana contaminata da e-coli provoca 5 morti Usa, lattuga romana contaminata da e-coli provoca 5 morti Continua a leggere L'articolo Usa, lattuga romana contaminata da e-coli provoca 5 morti proviene da NewsGo.

Roma - blitz degli studenti ebrei sul Ponte Spizzichino dopo la provocazione antisemita : Questa notte i giovani del Movimento Culturale studenti ebrei hanno attaccato bandiere d'Israele e due striscioni con scritto: ' la storia non si cancella ' e ' giù le mani da questo Ponte ' su Ponte ...

