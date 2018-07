Roma | PD | ecco il programma de ‘La festa dell’unità’

Calciomercato Roma - ecco Olsen : visite mediche in corso - pomeriggio la firma : Chi è Robin Olsen? Robin Olsen, classe 1990, è salito agli onori della cronaca grazie all'ottimo Mondiale disputato con la Svezia, che è giunta fino ai quarti di finale per poi essere eliminata dall'...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) : Ecco Cristelli - Palandri - Buonocore e Franculli : Roma – La Roma VIII vuole essere protagonista anche nel prossimo campionato di Prima categoria. D’altronde la squadra Romana del riconfermato mister Fabrizio Fiaschetti sarà animata da grande voglia di riscatto dopo aver visto sfumare “fuori dal campo” il salto in Promozione nella passata stagione. Le trattative portate avanti dal club capitolino si sono concretizzate (al momento) con quattro nomi di spessore che indubbiamente potranno ...

Roma - mille abusivi nel Tridente : ecco la mappa dei depositi illegali : Nascondono le bottigliette dell'acqua, che poi rivendono per una cifra compresa tra uno e quattro euro, anche nei tombini o nei cassonetti dei rifiuti. Gli ombrelli e i power bank, gli apparecchi che ...

Mercato - Roma ecco Olsen e Malcom. Juve - può tornare Pogba : Piace anche il tedesco campione del mondo 2014 Schurrle, in uscita dal Borussia Dortmund, ma c'è da battere la concorrenza di diversi club inglesi, in primis il Fulham. VALENCIA, PRESO PICCINI DALLO ...

Roma : ecco il lato B : spunta il nuovo sponsor : Dieci milioni di euro in tre anni, di cui circa 8.5 in parte fissa,, che si sommano ai 40 che verserà Qatar Airways: dopo aver avuto la maglia 'pulita' da sponsor per cinque anni, la Roma aggiunge ...

Roma - ufficiale l’accordo con Hyundai : ecco quanto vale il retro-sponsor : ufficiale l'accordo tra la Roma e Hyundai: il marchio sudcoreano sarà il back sponsor della maglia dei giallorossi. L'articolo Roma, ufficiale l’accordo con Hyundai: ecco quanto vale il retro-sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - ecco i 26 convocati per la tournée negli Usa : escluso Defrel. Domani la partenza per San Diego : La Roma si veste a stelle e strisce e vola negli Stati Uniti : prima destinazione San Diego . Domani mattina alle 11 i giallorossi si imbarcheranno su un charter per raggiungere la città della ...

Acqua. Raggi : no emergenza in estate - Roma non resterà a secco : “Sono incoRaggianti gli ultimi dati forniti dal Parco Regionale di Bracciano che fanno scongiurare qualunque ipotesi di emergenza acqua in piena estate”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. “I numeri ci dicono che la velocita’ di abbassamento del periodo estivo del Lago di Bracciano si e’ dimezzata- aggiunge- e il livello attuale e’ di 7cm piu’ alto di quello registrato nello stesso ...