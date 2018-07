Roma | Olsen a Villa Stuart per le visite mediche

Roma - iniziate le visite mediche di Olsen : nel pomeriggio la firma sul contratto : Il portiere svedese si è presentato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con la Roma, nel pomeriggio poi si trasferirà a Trigoria per la firma sul contratto Sono in corso le visite mediche a Villa Stuart per Robin Olsen, portiere che prenderà il posto di Alisson alla Roma. Il 28enne svedese è arrivato verso le 10.30 accolto da alcuni tifosi giallorossi con i quali si è intrattenuto per foto e selfie di rito. Al termine dei ...

Calciomercato Roma - ecco Olsen : visite mediche in corso - pomeriggio la firma : Chi è Robin Olsen? Robin Olsen, classe 1990, è salito agli onori della cronaca grazie all'ottimo Mondiale disputato con la Svezia, che è giunta fino ai quarti di finale per poi essere eliminata dall'...

Roma - l'intrigo Malcom dopo Olsen : Giallo Malcom: la Roma aspettava il brasiliano ieri sera alle 23. Era tutto fatto con il Bordeaux, a tal punto che il club francese e quello giallorosso avevano diramato, a distanza di una decina di ...

Calciomercato Roma : Olsen è sbarcato in città : Lo svedese Robin Olsen, successore del brasiliano Alisson fra i pali della Roma, è sbarcato nella Capitale. Raggiunto l’accordo con il Copenaghen, per circa 8,5 milioni, il portiere è giunto in serata nell’aeroporto di Ciampino. Accolto all’arrivo dallo staff giallorosso e, dopo avere posato a favore di fotografi e cameraman con la sciarpa della Roma per le prime foto con i colori del suo nuovo club, Olsen ha risposto con ...

Roma : portiere Olsen sbarcato in città : ANSA, - CIAMPINO , Roma, , 23 LUG - Lo svedese Robin Olsen, successore del brasiliano Alisson fra i pali della Roma, è sbarcato nella Capitale. Raggiunto l'accordo con il Copenaghen, per circa 8,5 ...

Olsen alla Roma/ Ultime notizie - fatta per l'erede di Alisson : Vocalelli - "Mirante sarà il titolare" : La Roma ha chiuso la trattativa per il portiere: sarà Robin Olsen, svedese che arriva dal Copenhagen ed è stato titolare ai Mondiali 2018. alla squadra danese andranno 11,5 milioni di euro(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 22:26:00 GMT)

Roma - è fatta per Malcom : accordo con il Bordeaux - arriva stasera. E Olsen è già in Italia : Dodicesimo acquisto per la Roma di Monchi: il direttore sportivo del club giallorosso ha chiuso oggi pomeriggio per Malcom, l'esterno di piede sinistro del Bordeaux che piaceva anche all'Inter. Malcom,...

Calciomercato Roma - Olsen arriva a Ciampino : una folla ha accolto il nuovo portiere giallorosso : Robin Olsen arriva a Ciampino, è il portiere svedese il nuovo calciatore della Roma L’undicesimo colpo di mercato di Monchi arriva a Ciampino. Robin Olsen, portiere svedese in arrivo dal Copenaghen, è giunto in serata all’aeroporto di Roma ed è stato atteso da una piccola folla. Il calciatore ha subito accettato una sciarpa giallorossa donatagli da un tifoso ed è apparso raggiante. In serata è atteso a Ciampino anche Malcom, ...

Roma - Robin Olsen atterra nella Capitale. Domani visite mediche e firma : La Roma ha il suo nuovo portiere, il suo nome è Robin Olsen . Dopo la cessione di Alisson al Liverpool per 63 milioni di euro bonus compresi, Monchi è corso ai ripari versando al Copenaghen 8,5 ...

Olsen sbarca a Roma : sarà l'erede di Alisson : Roma - Prima di Malcom , ecco Olsen . Il portiere svedese, che erediterà il posto lasciato libero da Alisson , è sbarcato a Ciampino poco dopo le 21, in leggero ritardo rispetto all'orario previsto, ...

Calciomercato Roma - ecco Olsen : il portiere svedese è atterrato a Ciampino : La carriera di Olsen Robin Olsen, classe 1990, è salito agli onori della cronaca grazie all'ottimo Mondiale disputato con la Svezia, che è giunta fino ai quarti di finale per poi essere eliminata ...

Roma - l'ex Antonioli : 'Olsen? Buon portiere - ma gli italiani sono i migliori' : Francesco Antonioli, ex portiere della Roma , parla al Corriere dello Sport di Olsen, nuovo estremo difensore dei giallorossi: 'Sinceramente di Olsen non ho una conoscenza approfondita, a parte averlo visto come tutti ai Mondiali. Penso comunque che il club, se avrà ...

Mercato - Roma ecco Olsen e Malcom. Juve - può tornare Pogba : Piace anche il tedesco campione del mondo 2014 Schurrle, in uscita dal Borussia Dortmund, ma c'è da battere la concorrenza di diversi club inglesi, in primis il Fulham. VALENCIA, PRESO PICCINI DALLO ...

Roma : attesi stasera Olsen e Malcom : ANSA, - Roma, 23 LUG - Olsen alla 20:35, Malcom alle 23. La Roma si appresta ad accogliere questa sera all'aeroporto di Ciampino altri due acquisti messi a segno dal ds Monchi. Il primo a sbarcare ...