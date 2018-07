Roma | mille abusivi nel Tridente | ecco la mappa dei depositi illegali

'Ogni giorno' - una Romantica storia d'amore per millennials : Continua senza sosta la programmazione di Mille petali di cinema, la nuovissima rassegna di cinema all'aperto che animerà per tutta l'estate il Giardino 'Loris Fortuna' di Piazza Primo Maggio! Domani ...

L’Unhcr : mille morti in mare nel 2018. Nave Lifeline - scontro Roma-Malta | : Il bilancio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Botta e risposta tra i due governi su un’imbarcazione al largo della Libia e lasciata senza approdo|

Digiti la targa e paghi con carta di credito - a Roma sbarcano mille parcometri hi-tech : I primi 967 parcometri Pay&go di nuova generazione sono già stati installati. Ne saranno posizionati ulteriori 51 con la formula del noleggio full service che contribuiranno alla progressiva ...

Millennials - i 'Pischelli in Bicicletta' a Roma : Roma, 12 giu. , askanews, Anche quest'anno i Pischelli In Cammino si incontrano a Roma, il 17 giugno prossimo questa volta in sella alle biciclette di oBike. L'evento, battezzato per l'occasione '...

Millenials - i 'Pischelli in Bicicletta' a Roma : Roma, 12 giu. , askanews, Anche quest'anno i Pischelli In Cammino si incontrano a Roma, il 17 giugno prossimo questa volta in sella alle biciclette di oBike. L'evento, battezzato per l'occasione '...

Roma - mille persone contro la chiusura dei porti. C’è anche l’attore Marcello Fonte : “Anche noi siamo stati migranti” : Un migliaio di persone ha partecipato al corteo organizzato ieri a Roma dal movimento femminista Non Una di Meno per chiedere l’apertura dei porti italiani alla nave Aquarius, la nave dell’Ong Sos Mediterranée che ha tratto in salvo 629 migranti nel tratto di mare tra la Libia e l’Italia e che sta aspettando in mare aperto da tre giorni di capire dove poter effettuare lo sbarco. “La questione delle migrazioni, dell’apertura delle frontiere è ...

“Il metodo Catalanotti” : da oggi in libreria il nuovo Romanzo di Andrea Camilleri con Montalbano : Arriva da oggi in tutte le librerie il nuovo romanzo di Andrea Camilleri con protagonista il commissario Salvo Montalbano. Si intitola "Il metodo Catalanotti ed è l'ultima fatica per l'editore Sellerio del grande vecchio della letteratura italiana.Continua a leggere

Torna il Roma Web Fest - protagonisti i millennials : Torna il primo e più importante Festival, dedicato all'audiovisivo webnativo e al mondo dell'innovazione, che promuove i millennials. Anche quest'anno ci aspettano 3 giorni dedicati all'industria dell'...

Mille Miglia – Alvaro Soler sbarca a Roma per la competizione automobilistica [GALLERY] : Durante la seconda tappa della Mille Miglia spunta anche Alvaro Soler. Il cantante spagnolo ha presenziato alla frazione che da Cervia è arrivata a Roma. Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articolo Mille Miglia – Alvaro Soler sbarca a Roma per la competizione automobilistica [GALLERY] sembra essere il primo su SPORTFAIR.