Roma-Malcom | Monchi sbotta | “prepariamo un’azione legale”

calcioweb.eu

: #Roma, nonostante l’annuncio dei club cancellato il volo di #Malcom: niente arrivo a Ciampino per il giocatore, ins… - MarcoBovicelli : #Roma, nonostante l’annuncio dei club cancellato il volo di #Malcom: niente arrivo a Ciampino per il giocatore, ins… - DiMarzio : #ASRoma, giallo #Malcom: il Bordeaux non ha autorizzato la partenza del giocatore per l'inserimento del #Barcellona… - MarioGiunta : ???? Roma, niente arrivo a Ciampino per Malcom. Bordeaux ha ritirato autorizzazione. Tutti i dettagli alle 23! -

(Di martedì 24 luglio 2018) Lasi è vista clamorosamente sfumare l’arrivo di, il calciatore ha scelto il Barcellona. Non ci sta, ecco le parole aTv: “Quello che è successo è complicato anche solo da capire, non è facile spiegare come sono andate le cose.era un giocatore che ci piaceva tanto, un profilo che stavamo cercando. Abbiamo iniziato a trattare con il Bordeaux e con il giocatore una settimana fa e, dopo giorno di duro lavoro, siamo riusciti a trovare un accordo. L’operazione era conclusa, il ragazzo aveva ottenuto anche il permesso di venire a fare le visite mediche, doveva arrivare con un aereo alle 23,00, noi eravamo tranquilli. Dopo la chiusura della trattativa, il presidente del Bordeaux mi ha chiamato per dirmi che per loro era meglio fare un comunicato, io gli ho spiegato che la cosa non era ideale per noi per motivi di Borsa. Loro hanno insistito e ...