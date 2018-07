Roma | la Corte Europea per i diritti dell’uomo sospende sgombero del campo rom Camping

Roma - Corte Europea per i Diritti dell’Uomo sospende sgombero del campo rom in via di chiusura : La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo sospende lo sgombero del Camping River, campo nomadi in via di chiusura a Roma, fino al 27 luglio chiedendo alle istituzioni di indicare le soluzioni alloggiative alternative al campo. ...

Roma - Corte Europea sospende sgombero del campo nomadi River Camping : Roma, Corte Europea sospende sgombero del campo nomadi River Camping È stato chiesto alle istituzioni di indicare soluzioni d’alloggio alternative all'insediamento, dove risiedono 300 persone. Il Campidoglio ha riferito che sta già producendo la documentazione "in cui si certificano le numerose e reiterate offerte ...

La Corte europea blocca lo sgombero del campo rom di Roma : Roma, 24 lug., askanews, - La Corte europea per i Diritti dell'Uomo, attraverso l'adozione di una misura di emergenza, ha ordinato al Governo italiano di non procedere allo sgombero dell'insediamento ...

