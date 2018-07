Roma | iniziate le visite mediche di Olsen | nel pomeriggio la firma sul contratto

sportfair

(Di martedì 24 luglio 2018) Il portiere svedese si è presentato a Villa Stuart per sostenere lecon la, nelpoi si trasferirà a Trigoria per lasulSono in corso lea Villa Stuart per Robin, portiere che prenderà il posto di Alisson alla. Il 28enne svedese è arrivato verso le 10.30 accolto da alcuni tifosi giallorossi con i quali si è intrattenuto per foto e selfie di rito. Al termine dei controlli medici,si recherà a Trigoria perre ile visitare il centro sportivo Fulvio Bernardini, poi volerà negli Stati Uniti per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra. (ADNKRONOS)L'articololedi: nellasulSPORTFAIR.