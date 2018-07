Roma | il ds Monchi tenta di spiegare il “caso Malcom”

Roma - il Barca annuncia l'acquisto di Malcom - con clausola da 400 milioni. Monchi studia il piano B : La trattativa è finita come nessuno si aspettava: Malcom blocca l'affare tra Roma e Bordeaux dopo una chiamata del Barcellona e nonostante lo scambio di documenti avvenuto dai due club annunciato su ...

Roma - Monchi chiude per Olsen : il portiere svedese stasera sbarca nella Capitale : La Roma è pronta ad accogliere il successore di Alisson. Questa sera sbarcherà alle ore 20.35 infatti all'aeroporto di Ciampino lo svedese Robin Olsen. Il ds Monchi nelle ultime ore ha raggiunto l'...

Roma - Olsen nuovo portiere : Monchi accelera - si chiude a 12 milioni : Olsen nuovo portiere- Roma scatenata sul fronte mercato. Come evidenziato dai colleghi di “Calciomercato.it”, Monchi sarebbe pronto ad affondare il colpo su Olsen, portiere del Copenaghen, scelto come erede di Alisson, trasferitosi al Liverpool. Affare da circa 12 milioni di euro. Il direttore sportivo giallorosso sarebbe già pronto a concretizzare l’affare e regalare a Di […] L'articolo Roma, Olsen nuovo portiere: Monchi ...

Roma - è fatta per Malcom : Monchi chiude per 35 milioni più bonus : Malcom-Roma, ci siamo. Il brasiliano, non convocato dal Bordeaux per l'amichevole odierna contro l'Union Berlino, è ad un passo dal club giallorosso. Manca ormai soltanto l'ufficialità ma ieri, in ...

Roma - Gerson in prestito alla Fiorentina. Monchi insiste per Olsen - Malcom dà la priorità al club giallorosso : La Roma riuncia al terzo brasiliano. Dopo Bruno Peres e Alisson, anchei Gerson lascia il club giallorosso e passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. La società di Pallotta, con una nota, ha ...

Calciomercato Roma - Monchi : “Olsen è una possibilità” : “Olsen è una possibilità ma non è l’unica. Stiamo lavorando con serenità ma senza fretta. E’ meglio trovare le condizioni economiche migliori per la società che fare qualcosa sotto la pressione dell’uscita di Alisson”. Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Monchi, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Justin Kluivert, parlando del possibile arrivo del portiere svedese Robin ...

Roma - Monchi : “stiamo lavorando per presente e futuro” : “Stiamo provando a costruire qualcosa di forte e di solido per il presente e per il futuro. Manca ancora qualche cosa. Questo messaggio e’ importante perche’ delle volte si parla della Roma che vende i giocatori ma la Roma compra anche e per questo bisogna inviare un messaggio positivo. La Roma ha ambizioni per costruire qualcosa di importante non solo per un anno ma per tanti anni”. Lo ha detto il ds Monchi, ai ...

Roma - senti Monchi : “rivoluzione necessaria…” : Il direttore sportivo della Roma, Monchi, sta muovendo diverse pedine in questa calda estate di calciomercato giallorosso ”Stiamo provando a costruire qualcosa per il presente e per il futuro. Manca ancora qualcosa, ma avevamo bisogno di questa piccola rivoluzione”. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, si esprime così sul mercato del club giallorosso. “Alle volte si parla che la Roma vende i giocatori, ma la Roma ...

Monchi : 'Roma in costruzione - manca ancora qualcosa' : ROMA - ' I primi giorni di ritiro sono utili per far ambientare i nuovi giocatori con la squadra e i compagni. Il mister è contento e io lo sono con lui. manca ancora molto a livello fisico, tecnico e ...

Roma, parla il direttore sportivo Monchi in conferenza stampa: "Alisson offerta fuori mercato, saremo più forti, Malcom e Olsen possibili". Importanti dichiarazioni del ds

ROMA, parla il direttore sportivo MONCHI in conferenza stampa: "Alisson offerta fuori mercato, saremo più forti, Malcom e Olsen possibili". Importanti dichiarazioni del ds

ALISSON al Liverpool, Ultime notizie: i Reds sono in vantaggio ma Sarri chiama il numero 1 della Roma. Il Chelsea potrebbe puntare su un ingaggio più alto per convincerlo.

Roma - Monchi fa il punto sul mercato : “la cessione di Alisson non cambia le nostre ambizioni. Malcom? Lo seguiamo” : Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Kluivert, Monchi ha parlato del mercato della Roma e del futuro di Alisson “Per Alisson è arrivata una offerta molto importante, fuori mercato, abbiamo valutato pro e contro e alla fine abbiamo fatto una scelta di parlare col Liverpool per trovare un accordo. E’ un messaggio di mancanza di visione? Per me no, la Roma continua allo stesso livello, abbiamo venduto due ...

Monchi : «Per Alisson offerta fuori mercato. Roma più forte? Non lo so…» : Roma - La Roma ha presentato il figlio d'arte Kluivert, ma a tenere banco è la cessione di Alisson al Liverpool . Così Monchi , il diesse giallorosso: "E' arrivata un'offerta fuori mercato. Valutati i ...