Roma | il carcere Regina Coeli è senza acqua a causa della rottura di una tubatura

Olindo Romano dal carcere: "La giustizia ci ha voltato le spalle"

Strage Erba - Olindo Romano : "giustizia ci ha voltato le spalle"/ Lettera dal carcere dopo decisione Cassazione : Strage di Erba, Olindo Romano scrive dal carcere una Lettera a Telelombardia dopo la decisione della Corte di Cassazione: "giustizia ci ha voltato le spalle". Deluso e sconvolto.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:09:00 GMT)

Stadio Roma, Cassazione: imprenditore Parnasi deve restare in carcere

Stadio Roma - Parnasi chiede nuovo interrogatorio ai pm/ Cassazione : "deve restare in carcere" : Stadio Roma, Parnasi chiede nuovo interrogatorio ai pm: l'imprenditore, al centro dell'inchiesta sull'impianto a Tor di Valle, deve restare in carcere secondo la Cassazione(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:57:00 GMT)

Stadio Roma - la Cassazione : Luca Parnasi resta in carcere : resta in carcere Luca Parnasi, l'imprenditore considerato dalla procura la mente di un'associazione a deinquere e finito al centro dell'inchiesta sullo Stadio di Tor di Valle. La sesta sezione penale ...

Truffa : arrestato Apolloni - il commercialista di Panama Papers/ Ultime notizie Roma - di nuovo in carcere : Truffa: arrestato Apolloni, il commercialista di Panama Papers. Ultime notizie Roma, di nuovo in carcere il personaggio già fermato un paio di mesi fa dalla procura di Milano(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 09:19:00 GMT)

Truffe - inchiesta Panama Papers : in carcere un commercialista Romano e un imprenditore : Truffa aggravata e indebita compensazione di debiti tributari e previdenziali con crediti inesistenti: sono i reati contestati dai finanzieri del Comando provinciale di Roma al professionista romano Gian Luca Apolloni, operante in Italia e all'estero, emerso nel contesto dell'inchiesta giornalistica "Panama Papers", e all'imprenditore Roberto Laganà, titolare della RTS società cooperativa, attiva nel ...

Roma - omicidio Musci : confermata pena di 26 anni di carcere al mandante : Il delitto nel 2014. L'uomo fu freddato da sei colpi di pistola davanti alla porta di casa dal killer Giancarlo Orsini

Roma - in carcere il boss Guerino : è uno dei capi dei Casamonica : Un altro esponente e figura di spicco del clan dei Casamonica finisce dietro le sbarre. Guerino Casamonica è accusato, in questo specifico caso, di avere estorto i soldi ad un commerciante. Il nomade ...