Roma | i rifugiati sudanesi sfrattati | “Non possiamo tornare nei centri accoglienza”

Roma - 120 rifugiati politici sfrattati : ora vivono per strada : Materassi per terra, vestiti appesi ai cancelli, valige ammucchiate agli angoli delle strade: è così che vivono 120 rifugiati politici a Roma , in via Scorticabove. La cooperativa che si prendeva cura ...

Vecchie glorie Roma-Lazio sfidano rifugiati : Roma – In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il Comitato Regionale Lazio del Coni ha patrocinato la partita di calcio “Champions #whitRefugees”. E’ organizzata dall’Unhcr, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Che si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione dei rifugiati in Italia. E sui motivi che li costringono a fuggire dal proprio ...

