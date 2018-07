Roma | gli sponsor di maglia ora valgono 19 milioni

MALCOM ALLA Roma? BARCELLONA AD UN PASSO/ Ultime notizie : ma l'entourage - "vogliamo i giallorossi!" : MALCOM ALLA Roma: affare saltato. Ultime notizie: cancellato il volo che alle 23.00 l'avrebbe visto atterrare all'aeroporto di Ciampino. Il BARCELLONA si inserisce e supera i giallorossi.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 12:18:00 GMT)

Roma - gli agenti di Malcom sono a Barcellona : gli ultimi aggiornamenti : Malcom richiesto da Roma e Barcellona, una concorrenza davvero ardua da superare per il club giallorosso: le ultime Barcellona in pole position per l’attaccante del Bordeaux, Malcom, che solo poche ore fa sembrava della Roma. I due club su Twitter avevano annunciato l’accordo e il 21enne brasiliano stava per prendere un aereo per la Capitale. I giallorossi non avevano fatto i conti però con il club blaugrana che ha alzato ...

Roma : Provoca lesioni alla moglie - arrestato : Roma – Sono intervenuti immediatamente quando hanno ricevuto la segnalazione per una richiesta di aiuto da parte di una donna, fatta da un vicino di casa tramite il 112 numero unico di emergenza. Arrivati in via Castagnito gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti non hanno esitato e dopo aver chiamato il 118 per soccorrere la signora, che ha raccontato agli agenti di essere stata appena picchiata dal marito, si sono diretti ...

Domenica 29 luglio giornata della tigre al Bioparco di Roma : 1/4 Credit: Archivio Bioparco - Massimiliano Di Giovanni ...

Roma - associazione 21 luglio : da Corte europea stop allo sgombero del Camping River : Non si può procedere allo sgombero del Camping River, un insediamento rom che si trova sulla Tiberina. «La Corte europea per i Diritti dell'Uomo, attraverso l'adozione di una misura di emergenza, ha ...

Calciomercato Roma - si fa dura arrivare a Malcom : ecco i dettagli dell’offerta presentata dal Barça al Bordeaux : L’inserimento del club blaugrana ha bloccato la trattativa tra Roma e Bordeaux per Malcom, il giocatore infatti non è partito come previsto per l’Italia Un intrigo in piena regola, una situazione che rischia di trasformarsi nel giallo del Calciomercato estivo. L’operazione Malcom si è complicata improvvisamente ieri sera per la Roma, pronta ad accogliere il giocatore a Ciampino. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Allo scalo ...

Torino - assalto ad El Shaarawy : tutti i dettagli dell’affare con la Roma : El Shaarawy potrebbe essere l’innesto tanto atteso da Mazzarri per il suo Torino, il calciatore piace da tempo e con l’arrivo di un esterno a Roma potrebbe partire Torino, contatto con Stephan El Shaarawy. La situazione attorno al Faraone della Roma è molto delicata. Il futuro del calciatore dipende dall’arrivo di Malcom in giallorosso, qualora il brasiliano (o un altro esterno) arrivasse alla corte di Di Francesco, ...

L'agente di Malcom : Bloccati dal Bordeaux - vogliamo la Roma. Ma dalla Spagna... : ROMA - Se la Roma vuole Malcom, Malcom vuole la Roma . Almeno così avrebbe assicurato lo staff del brasiliano, secondo quanto riporta il giornalista Andersinho Marques di Premium Sport. Sarebbe quindi solo il Bordeaux il responsabile del blocco del trasferimento aereo del giocatore nella capitale. 'Hanno fermato l'operazione, volevamo venire a Roma ma ci hanno fermato. ...

Federico Zampaglione : «Il nuovo album dei TiRomancino è come un lungo diario che racconta anche l’oggi» : Si intitola “FINO A QUI” il nuovo album dei Tiromancino, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. Anticipato in radio da un’inedita “Due Destini” realizzata insieme ad Alessandra Amoroso, “Fino a qui” segna il ritorno in grande stile dei Tiromancino e conterrà le canzoni più significative della band, interamente risuonate, riarrangiate e reinterpretate per l’occasione da Federico Zampaglione insieme a grandi artisti del panorama ...

Roma - i rifugiati sudanesi sfrattati : “Non possiamo tornare nei centri accoglienza”. L’assessora : “Alternativa alla strada” : Prosegue il presidio dei rifugiati di via Scorticabove, a Roma Est. Sono in strada dal 5 luglio scorso, quando il simbolo della comunità sudanese a Roma – l’immobile nella zona industriale della Tiburtina – è stato sgomberato dalle forze dell’ordine in esecuzione a un ordine di sfratto per morosità: da allora dormono in tende e furgoni proprio davanti al palazzo dove fino a pochi giorni fa vivevano. Ieri, lunedì 23 luglio, i ...

Arrestata baby gang : era il terrore degli adolescenti della Roma bene : 'Dammi i soldi che hai...altrimenti ti do una pigna in bocca': questa la minaccia più usata dal gruppetto di baby rapinatori che imperversava nei ritrovi degli adolescenti di Roma Nord, godendo di un ...

Roma - l'ex Antonioli : 'Olsen? Buon portiere - ma gli italiani sono i migliori' : Francesco Antonioli, ex portiere della Roma , parla al Corriere dello Sport di Olsen, nuovo estremo difensore dei giallorossi: 'Sinceramente di Olsen non ho una conoscenza approfondita, a parte averlo visto come tutti ai Mondiali. Penso comunque che il club, se avrà ...

Stadio della Roma : vertice in Campidoglio tra Comune e proponenti : Roma – E’ appena iniziato in Campidoglio un incontro tra il direttore generale di Roma Capitale, Franco Giampaoletti, e tutti i proponenti privati del progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle. Tema del vertice il futuro dell’impianto dopo l’inchiesta Rinascimento, che ha portato all’arresto dell’ex numero uno di Eurnova, Luca Parnasi. L'articolo Stadio della Roma: vertice in Campidoglio tra Comune e ...

Calciomercato Roma – Malcom dice sì : cifre e dettagli dell’accordo : Il Calciomercato della Roma si arricchisce di un nuovo colpo: Malcom dice sì ai giallorossi, trattativa chiusa con il Brodeaux per una cifra vicina ai 40 milioni Malcom ha detto sì alla Roma. Dopo che l’Equipe aveva riportato della ferrea volontà del brasiliano di vestire la maglia giallorossa, nonchè del conseguente rifiuto delle offerte di Everton e Leicester, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità: Malcom è un nuovo giocatore ...