Roma | De Rossi sfida la Juve | ' Faremo qualcosa di incredibile'

MALCOM ALLA Roma : AFFARE SALTATO/ Ultime notizie : il Barcellona beffa i giallorossi? Volo cancellato : MALCOM ALLA ROMA: AFFARE SALTATO. Ultime notizie: cancellato il Volo che alle 23.00 l'avrebbe visto atterrare all'aeroporto di Ciampino. Il Barcellona si inserisce e supera i giallorossi.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 23:07:00 GMT)

Hector Herrera alla Roma?/ Ultime notizie : due opzioni per i giallorossi - la clausola è di 40 milioni : Il nome di Hector Herrera viene accostato anche alla Roma in questa sessione di calciomercato: il club giallorosso deve prima piazzare Gonalons oppure aspettare la scadenza nel 2019(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 15:28:00 GMT)

Palloncini rossi e fuochi d artificio - Laura Pausini conquista Roma : "E dopo tutto questo, cos'altro potrei volere? Vorrei prendermi il Colosseo. Non ho più paura. Sarà l'età, a 44 anni ci si gioca gli ultimi colpi, almeno sul palco". E' una baldanzosa Laura Pausini ...

MALCOM ALLA Roma? / Ultime notizie : più vicino ai giallorossi - il Bordeaux non lo convoca per l'amichevole : Malcolm ALLA ROMA? Ultime notizie: i giallorossi provano a superare la pesante concorrenza dell'Everton che sembrava a un passo dall'affare. Ora l'Inter sembra davvero fuori dai giochi.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 23:27:00 GMT)

Bye Bye Roma - Alisson a Trigoria per l'ultimo saluto ai giallorossi : Dopo le visite e la firma con i Reds, Alisson è tornato a Roma e, come riporta Sky Sport, in questi minuti si trova a Trigoria per salutare per l'ultima volta quella che è stata la sua casa e la sua ...

Alisson-Liverpool/ Roma - Monchi dà l'ufficialità e le cifre : ai giallorossi 62 - 5 mln + 10 di bonus : Roma, parla il direttore sportivo Monchi in conferenza stampa: “Alisson offerta fuori mercato, saremo più forti, Malcom e Olsen possibili”. Importanti dichiarazioni del ds(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:20:00 GMT)

Roma - prosegue la caccia all’esterno : il nome nuovo e le prossime mosse di Monchi : Roma alla ricerca di un esterno che possa fare al caso di mister Di Francesco, il ds Monchi al lavoro per accontentare le richieste del tecnico La Roma sembra sempre attiva sul mercato alla ricerca di un esterno di fascia destra e piede mancino. La trattativa per Berardi sembra essersi arenata, a causa delle richieste elevate del Sassuolo. Monchi sta dunque guardandosi attorno alla ricerca del profilo giusto, sondando il terreno per due ...

La Molisana sarà la pasta dell'A.S. Roma per i prossimi 3 anni : Roma, 17 lug., askanews, - Oggi a Trigoria, nel quartier generale della AS Roma è stato siglato un accordo di partnership tra la società calcistica giallorossa e La Molisana: per le prossime tre ...

Calciomercato Roma - accordo quasi raggiunto con il Liverpool per Alisson : pioggia di milioni per i giallorossi : Il club giallorosso ha quasi raggiunto l’accordo con il Liverpool per il trasferimento di Alisson in Inghilterra accordo quasi raggiunto, trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Alisson dalla Roma al Liverpool. I reds hanno offerto 70 milioni bonus compresi (facilmente raggiungibili) per il portiere brasiliano, arrivando quasi a soddisfare le richieste dei giallorossi, che ne chiedono 75 bonus compresi. Il direttore ...

EmiliaRomagnaFest : I Virtuosi Italiani questa sera omaggio a Rossini : Numerose le tournées all'estero e concerti nelle più importanti sale del mondo: Francia , Festival Pablo Casals di Prades, Festival Berlioz, Aix-en-Provence, Bordeaux, , Germania, Svizzera, Spagna, ...

La Roma torna a correre a Trigoria. De Rossi : 'Ronaldo? Non è detto che la Juve vinca' : Comprare il migliore o il secondo più forte del mondo significa che stanno puntando più in alto, ma non tutto è scritto, penso che lo sappiano. A bocce ferme partono due-tre passi avanti agli altri, ...

Roma - De Rossi : 'CR7 un bene per il calcio italiano - ma così la Juve ha già un po' ammazzato il campionato' : Adesso hanno comprato il calciatore che viene considerato il più forte al mondo, questo significa puntare sempre più in alto: in questo modo un pochino hanno già ammazzato il campionato". Vogliono ...

Roma - De Rossi in tutta sincerità : “la Juve parte tre passi avanti” : Roma, De Rossi sa bene quale sia il valore di Cristiano Ronaldo, neo acquisto della Juventus che aumenta il gap con le inseguitrici “L’arrivo di Cristiano Ronaldo è un beneficio per il calcio italiano ma soprattutto per la Juventus che lo ha preso. E’ evidente che continuano a puntare a qualcosa di più in alto”. E’ il pensiero del capitano della Roma, Daniele De Rossi, sull’approdo di CR7 alla Juventus. ...