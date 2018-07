Roma - Corte Europea sospende sgombero del campo nomadi River Camping - : stato chiesto alle istituzioni di indicare soluzioni d'alloggio alternative all'insediamento, dove risiedono 300 persone. Il Campidoglio ha riferito che sta già producendo la documentazione "in cui si ...

Roma - la Corte Europea sospende lo sgombero del Camping River : Il blocco fino al 27 luglio. Lo ha comunicato l'associazione 21 luglio. Salvini: "Nella Capitale la situazione rom è un casino totale"

'Disability Pride' : domani a Roma un corteo e tante iniziative : ... l'associazione promotrice dell'omonima manifestazione che il 15 luglio percorrerà il centro storico di Roma per approdare a piazza del Popolo, per una lunga serata di spettacoli e interventi di ...

FLORENZI ALL'INTER/ Calciomercato - un corteggiamento iniziato sei anni fa : la Roma tratta il rinnovo : FLORENZI ALL'INTER: offerta forte, se con la Roma salta il rinnovo i nerazzurri sono pronti all'assalto. Entrambe le società studiano anche nomi alternativi(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Roma - la Lega punta il Campidoglio e corteggia i campioni di voti di Fdi. Meloni di traverso - Salvini temporeggia : Un sindaco leghista per Roma. “Perché no?”, ammette candidamente a ilfattoquotidiano.it il coordinatore laziale del Carroccio, Francesco Zicchieri. Uno scenario clamoroso pensando alla storia quasi trentennale del movimento padano. Anche se per raggiungere il Campidoglio, passando da centrodestra, ci sarà da fare i conti con una certa Giorgia Meloni. Che a cedere la sua egemonia capitolina proprio non ci sta. La leader di Fratelli d’Italia ha ...

Estate all’Antica Corte Pallavicina : una vacanza nel gusto tra pranzi e cene - pic-nic - weekend Romantici e gite in barca : Quando l’Estate si avvicina, organizzare le vacanze può diventare un tormento già solo nella basilare decisione della natura della meta, generalmente compresa nella distinzione di massima tra mare e montagna. Uscendo però dai canonici schemi, che in quanto tali riportano alle regole tipiche della quotidianità, si può puntare la bussola in una direzione alternativa, lasciandosi trascinare dalla corrente del Grande Fiume in una dimensione spesso ...

'Prima gli sfruttati' - corteo a Roma : ANSA, - Roma, 16 GIU - Con lo slogan 'Prima gli sfruttati' è partito a Roma il corteo contro le "disuguaglianze sociali" organizzato dell'USB. I manifestanti, partiti da piazza della Repubblica, ...

Stadio Roma - nelle carte il ruolo di Parnasi : “Forte credibilità con il M5s e la cortesia al politico Pd. Ho lista di tutti i partiti” : “Io c’ho una lista di tutti i partiti politici, dieci soggetti. Io non voglio essere presente, la cosa la faccio fa’ a mamma. Poi vediamo come fa con i pagamenti”. Lo Stadio dell’As Roma, ma non solo. Un importante progetto commerciale nel comune di Marino – alle porte della Capitale – il restyling del litorale di Ostia “anche nell’interesse degli Spada”, altri interessi da sbloccare in città e il sogno di atterrare a Milano ...

Sulla nave Aquarius. "Da Roma non abbiamo istruzioni. Non abbiamo scorte per arrivare a Valencia" : Le scorte di cibo finiranno stasera, per raggiungere il porto di Valencia servono due giorni, forse tre di navigazione. No, "in questo momento non è la soluzione ideale", scandisce Alessandro Porro, mentre sta attento a non calpestare - "con le mie scarpe antinfortunistica", aggiunge - i piedi nudi dei passeggeri ammassati sul ponte dell'Aquarius.La notizia della disponibilità della Spagna ad accoglierli, a bordo della nave ...