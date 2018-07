Roma | Aveva 1 Kg di cocaina in auto | arrestato

Roma - cacciato il funzionario che aveva registrato la doppia omogenitorialità : ...//www.notizieprovita.it/economia-e-vita/due-papa-utero-in-affitto-due-mamme-traffico-di-gameti/ https://ilmessaggero.it/Roma/cronaca/Roma_registro_comune_figlia_due_padri_sindaco_rimosso-3863603.html ...

Le confessioni di Sabatini/ "Allegri aveva firmato con la Roma. Alisson - secondo me - lo vendono al Chelsea" : Walter Sabatini, ds della Sampdoria, ha toccato vari argomenti anche di calciomercato. Dalla firma di Allegri alla Roma ad Alisson che vede in Inghilterra al Chelsea(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 13:20:00 GMT)

Sabatini : 'Ho minacciato Allegri : aveva firmato con la Roma...' : Nel corso dell'intervista al Corriere dello Sport , Walter Sabatini ha parlato anche di Juventus, dopo l'ammissione dell'incazzatura in caso di approdo di Cancelo alla Juve. 'Allegri? L'ho minacciato… Siccome mi accusano di essere un ...

E' morto il regista Carlo Vanzina - aveva 67 anni : martedì a Roma i funerali : È morto a Roma il regista Carlo Vanzina. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico. 'Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale,...

E' morto il regista Carlo Vanzina - aveva 67 anni : martedì a Roma i funerali. Da ?Eccezziunale veramente? a ?Vacanze di Natale? : È morto a Roma il regista Carlo Vanzina. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico. «Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della...

Morto Carlo Vanzina : aveva un legame speciale con Fregene e il litorale Romano : Morto a Roma il regista Carlo Vanzina: lo hanno reso noto la moglie Lisa e il fratello Enrico. aveva 67 anni. Vanzina, nato il 13 marzo 1951, era figlio del regista e dello sceneggiatore Steno (Stefano Vanzina) e di Maria Teresa Nati. Re della commedia, ha creato il “cinepanettone”. In 40 anni di carriera ha realizzato circa 60 film. Ha avuto un legame importante con il litorale romano, in particolare Fregene: con il papà e il ...

Roma - presa banda del jammer - 9 arresti : i furti anche in casa di un pensionato che aveva sotto il materasso 220mila euro : Sono considerati responsabili di furti in abitazioni, gioiellerie e sportelli Atm bancomat in tutto il Centro Italia: al termine di un'indagine, denominata 'Irriducibili', i carabinieri della ...

Roma - scooter contro auto : muore 36enne - non aveva il casco Sott'accusa ancora le radici : E' morto sbalzato dal motorino. Catapultato contro un'auto a forte velocità questa notte in viale del Lido di Castel Porziano, la strada che collega la Cristoforo Colombo alla via Litoranea. Era senza ...

Stadio Roma - la testimonianza di Berdini : “Lanzalone aveva funzioni di assessore per la questione dell’impianto sportivo” : “Lanzalone svolgeva le funzioni dell’assessore per la questione Stadio, operava in stretto rapporto con il sindaco e con quest’ultimo ha condiviso il cambiamento della posizione del comune” rispetto al futuro impianto giallorosso. Nel faldone dei pm Paolo Ielo e Barbara Zuin, relativo all’inchiesta sullo Stadio dell’As Roma, compare una deposizione dell’ex assessore all’Urbanistica, Paolo Berdini, interrogato dagli inquirenti il 31 maggio ...

Roma - morto lo chef Alessandro Narducci : aveva 29 anni : Alessandro Narducci, giovanissimo e promettente chef dell’Acquolina al Fleming di Roma, è morto questa notte in un incidente stradale. Narducci era a bordo insieme alla moglie di 25 anni, anche lei rimasta uccisa nello scontro con una Mercedes Classe A. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dello scontro e per verificare la presenza di alcol e droghe nel sangue del conducente dell’auto, che è stato ricoverato al ...

Stadio della Roma - Davide Casaleggio : 'Io e Luca Lanzalone a cena a tavoli diversi'. Ma aveva prenotato tutto il ristorante : L'inchiesta sullo Stadio della Roma crea gravi, anzi enormi, imbarazzi anche a Davide Casaleggio , il vero leader del M5s. tutto ruota attorno alla chiacchieratissima cena con Luca Lanzalone , il ...

Roma - minore Casamonica massacra 48enne/ Ultime notizie : aveva invitato i bulli a lasciare in pace il figlio : Roma, minore Casamonica massacra di botte un uomo di 48 anni che aveva chiesto ai bulli di non dare più fastidio al figlio. Aggressione violenta alla Romanina.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 17:12:00 GMT)

I grillini contro la Raggi sullo stadio della Roma : “L’avevamo detto” : Roma. “Esca dal Movimento cinque stelle, non ha mai dato nessun contributo al grande lavoro svolto dal nostro gruppo consiliare. Assenteista in Aula e in commissione, spesso aggressiva. E’ tutto meno quello che dovrebbe rappresentare un consigliere del M5s”. Con queste parole lo scorso marzo Paolo F

Musica : è morto a Roma Gino Santercole - aveva 77 anni : È con Celentano che Santercole debutta nel mondo della Musica, prima con i Rock Boys poi con i Ribelli. Nasce un vero e proprio clan che ruota attorno al Molleggiato in vorticosa ascesa , in seguito ...