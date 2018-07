Roma | Acquistava stupefacenti sul ‘Dark Web’ | 34enne arrestato

romadailynews

(Di martedì 24 luglio 2018)– Unno di 34 anni era riuscito ad introdursi nel “dark web” conosciuto anche come luogo di traffici illeciti illegali e virtuali del “deep web”, accessibile solo attraverso particolari software che consente di navigare in forma anonima e dove l’uomo,svariati tipi di stupefacente pagandolo con la moneta virtuale “Bit Coin”. La sua specializzazione pero’, non e’ sfuggita agli investigatori del commissariato San Paolo che, dopo una intensa attivita’ di indagine, sono riusciti ad intercettare la sua dimora non censita. Attraverso appostamenti e indagini l’uomo e’ stato rintracciato e fermato dai poliziotti proprio sotto casa. Con se’ aveva le chiavi dell’abitazione segreta e, malgrado abbia tentato di sviare le indagini asserendo di abitare in altro luogo, i poliziotti sono ...