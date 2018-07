Rom |  Corte Strasburgo ferma sgombero campo a Roma | Salvini attacca i giudici

agi

(Di martedì 24 luglio 2018) La Corte europea per i diritti dell'uomo, con una misura di emergenza, ha ordinato al governo italiano di non procedere allodell'insediamento rom di Camping River, previsto per oggi a, secondo un'ordinanza della sindaca Virginia Raggi. Idihanno chiesto che il provvedimento sia sospeso almeno fino a venerdì 27. E' stato accolto il ricorso di tre abitanti dell'insediamento, ai qauli, secondo la Corte, i tribunali italiani, visto il brevissimo tempo concesso, non hanno fornito mezzi efficaci per fronteggiare il rischio dello. Il ministro dell'Interno, Matteo, ha reagito con durezza su Twitter: "Ci mancava il buonismo della corte europea per i diritti dei Rom".