Due roghi stanno devastando i territori intorno ad Atene, in #Grecia: particolarmente colpite le zone di Penteli

Sono in arrivo inda Cipro e dalla Spagna dopo la richiesta di aiuto lanciata dal governo di Tsipras all'Ue per far fronte ai devastanti incendi in Attica. Lo annuncia su Twitter il commissario europeo agli aiuti umanitari, Stylianides,precisando che si tratta di una squadra di 64 pompieri e paramedici, due camion dei vigili del fuoco e due canadair. Continua intanto a salire il drammatico bilancio degli incendi: isono almeno 50, un centinaio i feriti.(Di martedì 24 luglio 2018)