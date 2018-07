River | Raggi ferma le ruspe Sui rom tensione con Salvini

Costa : test Camping River più fallimentare della giunta Raggi : Roma – “Il caso del Camping River a Roma e’ il test piu’ fallimentare e disumano della giunta Raggi che in tutti questi mesi non ha saputo elaborare un piano di superamento del campo attraverso azioni accompagnate dal punto di vista sociale ed economico ma di fatto lasciando sole famiglie anche con minori, non ricevendo l’Associazione Nazionale Rom e intervenendo solo con ruspe e con la rimozione dei moduli ...

Roma - sindaco Raggi annuncia rimpatrio di 14 rom del Camping River : Roma, sindaco Raggi annuncia rimpatrio di 14 rom del Camping River Roma, sindaco Raggi annuncia rimpatrio di 14 rom del Camping River Continua a leggere L'articolo Roma, sindaco Raggi annuncia rimpatrio di 14 rom del Camping River proviene da NewsGo.

Raggi : Camping River - 14 in Romania per rimpatrio volontario : Roma – “Abbiamo messo in campo un ampio ventaglio di possibilita’ per favorire il superamento del Camping River tramite un costante coinvolgimento degli abitanti. Uno degli strumenti a disposizione delle persone risiede nel rientro volontario assistito presso il Paese di origine, collegato a un progetto di inserimento socio-lavorativo. I nuclei familiari coinvolti firmano un dettagliato Patto di Responsabilita’, che ...

Raggi : 48 ore ad abitanti Camping River per andare via : Roma – Quarantotto ore per lasciare il Camping River. E’ questo l’ultimo atto degli sgomberi al campo rom di via Tiberina a Roma portato avanti dall’amministrazione capitolina. Dopo il taglio delle utenze, la distruzione dei moduli abitativi e la loro rimozione, ora e’ tempo per le circa 300 persone rimaste sul posto di lasciare definitivamente il Camping di proprieta’ privata. A stabilirlo, un’ordinanza ...

Marcatori Italia - Balotelli raggiunge Rivera e Ferrari Video : In Nazionale dopo quasi quattro anni. L'ultima presenza di Mario Balotelli in azzurro risaliva infatti al 24 giugno 2014, nel match giocato a Natal, ai Mondiali brasiliani, in cui la sconfitta di misura contro l'Uruguay costò all'Italia l'eliminazione al primo turno. Il suo ultimo gol dieci giorni prima a Manaus, nella gara d'esordio al torneo iridato vinta 2-1 dagli azzurri contro l'Inghilterra. Quattro anni dopo, SuperMario torna a vestire la ...

Roma - Raggi propone bonus per chi ospita rom del Camping River : Un bonus per chi ospiterà piccoli nuclei famigliari o singole persone in condizione di particolare fragilità che provengono dal campo rom di via della Tenuta Piccirilli. Questa l'ultima proposta della ...