Ritz | l’allarme sul famoso snack | ritirati lotti del prodotto

(Di martedì 24 luglio 2018) Alcunidei famosimarcasono statidal mercato a causa di una possibile contaminazione alla salmonella. Questo a distanza di un mese da quando la Kellogg’s ha ritirato i cereali Honey Smacks per lo stesso motivo. I prodotti dell’azienda statunitense sono stati richiamati volontariamente negli Stati Uniti quando la Mondelez Global LLC, azienda produttrice di uno degli ingredienti utilizzati per produrre i cracker (il siero di latte), ha comunicato che questo ingrediente potrebbe essere contaminato. Il richiamo è stato portato avanti con la supervisione della US Food and Drug Administration (FDA). Ora la società ha avviato un’indagine interna per accertare queste ipotesi. I famosida gustare come aperitivo o nelle pause sarebbero stati contaminati dalla salmonella, motivo per cui la Mondelez International LLC ha deciso di richiamare ...