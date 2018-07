Rischio idrogeologico - 91% dei Comuni ad alta vulnerabilità - : Secondo l'ultimo rapporto dell'Ispra, oltre 7 milioni di persone in Italia vivono in zone a Rischio. Il 16,6% del territorio è mappato nelle classi a maggiore pericolosità

Toscana Allerta Arancione per Rischio idrogeologico e Temporali – 16/17 Luglio : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso il seguente avviso di criticità, valido dalle ore 15.00 Lunedì, 16 Luglio 2018 alle ore 08.00 Martedì, 17 Luglio 2018 PIOGGIA: dal pomeriggio di oggi e fino alle prime...

Allerta Meteo Puglia : criticità “arancione” per Rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali : La discesa di un nucleo freddo, legato ad una saccatura centrata sulla penisola scandinava, determinerà un rapido ma significativo peggioramento delle condizioni Meteorologiche con fenomeni a prevalente carattere temporalesco. La perturbazione sarà accompagnata dalla temporanea intensificazione della ventilazione dai quadranti nord-orientali e da un conseguente, seppur momentaneo, calo termico. Per quanto esposto nel bollettino di vigilanza ...

Maltempo - il Rischio idrogeologico nella città di Messina a valle dei versanti devastati dagli incendi di luglio 2017 : luglio 2017 si è caratterizzato per gli incendi criminali e distruttivi che hanno devastato la vegetazione lungo i versanti incombenti sulla parte settentrionale di Messina, riportati nell’immagine satellitare tratta da Copernicus riportata nel riquadro A. Sulla planimetria tratta dal PAI riportata nella figura allegata con la legenda relativa è stata delimitata con la linea rossa l’area devastata dagli incendi. La situazione del rischio ...

Allerta Meteo Toscana : Rischio idrogeologico - criticità “gialla” per rovesci e temporali : La Sala operativa della Protezione civile della Toscana ha diramato un codice giallo per rischio idrogeologico emesso dal centro funzionale regionale, valido dalle 16 di oggi alla mezzanotte di domani. Dal pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni anche a carattere temporalesco più probabili sulle zone interne centro-settentrionali. Domani, in nottata, previste piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. E’ possibile ...

Allerta Meteo Piemonte - forti temporali in arrivo : Rischio idrogeologico sulle Alpi : Torna l’Allerta maltempo sul Piemonte a causa dei temporali, anche localmente forti. Il rischio idrogeologico e’ localizzato in particolare sui rilievi occidentali e sulle pianure. E’ quanto prevede l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Secondo le previsioni, l’anticiclone nord-africano che ha portato tempo stabile e soleggiato viene scalzato dalla bassa pressione in moto dalle Baleari ...

Allerta Meteo Sicilia : Rischio meteo-idrogeologico ed idraulico fino alla mezzanotte : La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha emesso un avviso di Allerta Meteo per rischio Meteo-idrogeologico ed idraulico valido fino alle ore 24 di oggi. Oggi previste precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone ad eccezione dei settori meridionali e orientali, con quantitativi cumulati deboli“. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: rischio Meteo-idrogeologico ed idraulico fino ...