Rimodulazione Wind Home | 2 | 50 Euro In Più Da Ottobre

Rimodulazione Wind Smart E All Inclusive Big : 2 Euro In Più : Ci risiamo: nuove rimodulazioni Wind a partire da fine luglio. Aumenti di 2 Euro per molti. Rimodulazione e aumento di 2 Euro per clienti Wind Smart E All Inclusive Big Rimodulazione Wind Brutte notizie per i clienti Wind. A breve, infatti, alcune offerte Wind saranno rimodulate ovviamente in negativo e i clienti saranno costretti a pagare di più […]