Rimini | Bagno 20 Arcobaleno

Spiaggia accessibile : Bagno Lamberto 80 a Rimini : E’ giusto che la Spiaggia sia per tutti. E tutti hanno il diritto di andare in Spiaggia. Questa è la filosofia dietro il Bagno Lamberto 80 di Rimini, una Spiaggia accessibile. Il Bagno Lamberto 80 di Rimini è un antico stabilimento, nato nel 1926 e sempre gestito dalla stessa famiglia, come ci racconta Luca Chicchetti. Da Lamberto 80 si può trovare una sedia sand and sea, personale disponibile, pedane aggiuntive per facilitare gli accessi ai ...