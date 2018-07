Rimborsopoli Piemonte | tutti condannati in appello | anche l' attuale capogruppo della Lega

Rimborsopoli Regione Piemonte - in appello tutti condannati. Anche L'ex presidente Cota : tutti condannati. Il processo d'appello per la Rimborsopoli degli ex consiglieri regionali del Piemonte termina a Torino con una sentenza che asseconda le richieste del procuratore generale Giancarlo Avenati Bassi e ribalta quasi completamente il giudizio di primo grado, del 2016, quando le assoluzioni erano state 15 su 25. Condannato a 11 mesi Riccardo Molinari, attuale capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, che figurava tra gli ...

Rimborsopoli fondi Piemonte : indagine su spese per più di 3 milioni : Rimborsopoli fondi Piemonte: indagine su spese per più di 3 milioni Rimborsopoli fondi Piemonte: indagine su spese per più di 3 milioni Continua a leggere L'articolo Rimborsopoli fondi Piemonte: indagine su spese per più di 3 milioni proviene da NewsGo.

