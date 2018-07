Ricerca | la memoria si allena di notte | ecco la tecnica che la stimola nel sonno

meteoweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) Andare a letto con un marchingegno in testa che ‘culla il cervello’ con delicate scosse. Lanon è fatta solo per sognare. Fra le braccia di Morfeo si può migliorare la. E’ la promessa di unadizione cerebrale non invasiva che viene erogata proprio durante il. L’ha testata un team di scienziati su un gruppo di volontari e sembra che il sistema sia in grado di incidere sulla capacità di archiviazione, senza disturbare il riposo. I risultati sono pubblicati su ‘JNeurosci‘ (The Journal of Neuroscience) e arrivano da un progetto finanziato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Obiettivo: comprendere meglio il processo di consolidamento della, che potrebbe tradursi in una migliore funzione sia in popolazioni sane che nei pazienti. Gli esperti ritengono che il trasferimento di ricordi ...