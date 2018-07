Renzi | Governo litiga su tutto | Di Maio ministro della disoccupazione

blogo

(Di martedì 24 luglio 2018) Matteotorna a parlare nel suo ormai classico appuntamento social settimanale “Sette notizie per sette giorni: la settimana in video, in una diretta Facebook”. L’ex presidente del Consiglio ha commentato le notizie (secondo lui) più importantisettimana, non lesinando attacchi diretti alConte e ad alcuni dei suoi ministri. Si parte, innanzi, con le ultime parole di Davide Casaleggio sull’importanza del Parlamento: "Davide Casaleggio - esordisce l’esponente del PD - dice che il parlamento potrebbe non servire più. Che fine hanno fatto i grandi costituzionalisti che attaccavano la nostra riforma, che prevedeva di trasformare il Senato in una camera delle autonomie? La chiamavano ‘deriva autoritaria', dove sono tutti i costituzionalisti ora che il ceo di un partito parla in questo modo? Mi rivolgerò a Chi l'ha visto per rintracciarli". ...