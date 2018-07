Renzi | da Di Maio dl disoccupazione ma discutiamo su indennità

Decreto Dignità - Renzi contro Di Maio : “Ministro del Lavoro? No della disoccupazione” : “Tutti a discutere su come deve essere l’indennità per i licenziamenti, su come deve essere il parere dell’opposizione su come deve essere questo o quel comma. Questo Decreto ha una storia incredibile. Hanno fatto un Decreto perché c’era necessità e urgenza e poi lo fanno iniziare a ottobre. Poi lo hanno cambiato in corso d’opera, poi nella relazione c’è scritto che si perdono 80 mila posti di lavoro. E cercano di cambiare ...

Decreto dignità - Matteo Renzi contro Luigi Di Maio : “Altro che ministro del lavoro - è il ministro della disoccupazione” : "Il Decreto dignità l'hanno fatto in urgenza e invece partirà a ottobre, l'hanno cambiato in corso d'opera, ma soprattutto nella relazione scrivono che con quelle misure si perderanno 80mila posti di lavoro in 10 anni. Quello non è il Decreto dignità, è il Decreto disoccupazione. Di Maio non è il ministro del lavoro, è il ministro della disoccupazione", dichiara Renzi durante una diretta Fb.Continua a leggere

Sondaggi Politici/ La Lega al 30% - Forza Italia sprofonda all’8% : Di Maio ‘tiene’ - Pd non ‘sfonda’ dopo Renzi : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto. Lega al 30%, M5s tiene mentre Forza Italia sprofonda sotto l'8%: Pd non sfonda dopo Renzi, gli ultimi dati(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 11:18:00 GMT)

Campobasso : Renzi - garantista su Savona ma Di Maio si vergogni : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Sono un garantista. Per me il Ministro #Savona, indagato, non deve dimettersi. Ma proprio per questo dico ad alta voce che Di Maio e i suoi devono vergognarsi. Per anni hanno massacrato persone e famiglie in nome di un giustizialismo vergognoso. Adesso usano la #doppiamorale”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo Campobasso: Renzi, garantista su Savona ma Di Maio si vergogni sembra ...

"Savona? No alle dimissioni" Poi Renzi attacca Di Maio per la doppia morale del Movimento 5 Stelle : La magistratura indaga - per presunta usura bancaria - il ministro Paolo Savona e Matteo Renzi dice la sua. Difendendo l"economista, membro dell"esecutivo Conte.Già, sui suoi canali social l"ex presidente del Consiglio, scrive: "Sono un garantista e dunque per me il Ministro #Savona, indagato, non deve dimettersi. Ma proprio per questo dico ad alta voce che Di Maio e i suoi devono vergognarsi. Per anni hanno massacrato persone e famiglie in nome ...

Renzi : Savona non deve dimettersi - ma Di Maio si vergogni : Roma, 20 lug., askanews, - Paolo Savona non deve dimettersi da ministro, vale il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna, ma Luigi Di Maio dovrebbe invece 'vergognarsi'. ...

Matteo Renzi : “Hanno tagliato i vitalizi degli altri - ma quello di Luigi Di Maio non è stato toccato” : Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio sul taglio dei vitalizi e sul Decreto dignità, definendolo "ministro della Disoccupazione". L'ex presidente del Consiglio sul taglio dei vitalizi attacca: "Il vitalizio di Di Maio – perché Di Maio, Fico e tanti altri con la scorsa legislatura hanno ottenuto il vitalizio – non lo hanno toccato. Hanno toccato alcuni di quelli del passato".Continua a leggere

"Di Maio venga alla festa dell'Unità - ma a confrontarsi con Renzi" : "Luigi Di Maio venga pure alla festa dell'Unità di Ravenna ma a confrontarsi con Matteo Renzi". Dalle parole di Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato, ad Huffington Post si capisce che l'indiscrezione pubblicata oggi sulla Stampa sia stata accolta con una certa freddezza dai parlamentari vicini all'ex segretario. Il quotidiano di Torino scrive che il Pd sarebbe al lavoro per invitare il vicepremier, ministro dello Sviluppo ...

Dl dignità : Renzi - Di Maio? Ministro disoccupazione : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Il Ministro Di Maio si è arrabbiato con i tecnici perché hanno certificato che il suo Decreto Legge che ha prodotto con grandi sforzi porterà alla perdita di 80.000 posti di lavoro in dieci anni. E la cosa incredibile è che quel dato è inserito nella relazione di Di Maio, non negli interventi dell’opposizione. Non è un complotto, è una confessione!”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“è ...

"Sistema arrogante - deve pagare". Di Maio torna all'attacco delle banche. Ma Tria frena su un rinvio della riforma (Renziana) delle Bcc : Nuovo, pesante, attacco dal M5S alle banche mentre nel governo il ministro dell'economia Giovanni Tria frena sulla possibilità, promossa soprattutto dalla Lega, di una moratoria della riforma delle Bce varata dall'esecutivo Renzi e oramai sul punto di decollare. In Calabria per visitare l'azienda dell'imprenditore Nino De Masi, il ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi di Maio ha criticato il comportamento di Mps nella vicenda che ha ...