REGGIO EMILIA | RAGAZZA STUPRATA | UCRAINO INCASTRATO DALLA VITTIMA Ultime notizie

Stupro REGGIO EMILIA - “fermato cittadino ucraino richiedente asilo” : La squadra Mobile della polizia di Reggio Emilia, nelle scorse ore, ha fermato un uomo, straniero, per la violenza sessuale nei confronti di una 24enne reggiana in via Petit Bon. Sono in corso accertamenti sulla posizione dell’uomo da parte degli agenti e del procuratore Giulia Stignani. La notizia del fermo è stata anticipata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con un post su Facebook. “Per la sinistra – aggiunge ...