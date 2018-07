Record export agroalimentare italiano

Il Record dell’export di prodotti made in Italy spiegato in 5 numeri : (Foto: Alma Laboris) Il 2017 è stato un anno record per le esportazioni italiane. Una crescita significativa, particolarmente nei mercati extra-europei, confermata dai numeri presentati dal rapporto Ice, l’agenzia per la promozione delle aziende italiane all’estero. Performance particolarmente positive dei nostri prodotti si sono registrate in Cina (22%), Brasile (19%), Russia (19%), Sud Africa (16%) e Stati Uniti (10%). In Europa ...

Birra - in Italia è Record di produzione - export e consumi : La Birra prodotta in Italia piace sempre di più. Da noi, come all'estero. E così il 2017 è stato un anno record. L'export ha raggiunto 2,7 milioni di ettolitri, in crescita del 7,9% rispetto al 2016 e ...

Assobirra : 2017 anno Record per la birra italiana. Export +7 - 9% : Roma, 21 giu. , askanews, La birra entra sempre più nelle abitudini di consumo degli italiani e quella tricolore fa il pieno di consensi all'estero. È quanto emerge dall'Annual Report 2017 di ...