Real Madrid | Icardi rimane un grande obiettivo di mercato

Calciomercato Real Madrid - doppio arrivo tra i pali : Adesso il presidente del club più titolato del mondo, Florentino Perez, aspetta di mettere a segno il colpo definitivo: portare al Santiago Bernabeu il belga Thibaut Courtois, attualmente in forza al ...

Real Madrid - presentazione del portiere Andriy Lunin [FOTO] : 1/8 AFP/LaPresse ...

Juve - Cristiano Ronaldo ha già dimenticato il Real Madrid : non andrà a salutare i suoi ex compagni : Intanto cresce l'attesa per l'esordio del fuoriclasse in maglia bianconera previsto per il prossimo 12 agosto

Calciomercato Real Madrid - Courtois si avvicina. Barcellona - offerta per Willian : Presto, secondo quando riporta il quotidiano Sport, potrebbe esserci anche un primo incontro tra le parti nella sede blaugrana, utile a chiarire la fattibilità dell'affare. Speciale Calciomercato ...

Kovacic vuole lasciare il Real Madrid : adesso tocca all'Inter (RUMORS) : In casa Inter l'attenzione è rivolta all'inizio ufficiale della prossima stagione. L'obiettivo dei nerazzurri è chiaramente quello di migliorare il posizionamento della passata annata, cercando nello stesso tempo di andare fino in fondo nella Uefa Champions League. Per far ciò è necessario però che i nerazzurri - nonostante i 5 acquisti gia' conclusi - rinforzino la loro rosa con qualche valida pedina a centrocampo ed in attacco. Il nome più ...

Real Madrid - per il dopo-CR7 torna di moda Mauro Icardi (RUMORS) : Il Real Madrid, dopo aver ceduto Cristiano Ronaldo alla Juventus, non ha ancora messo a segno il colpo di mercato acquistando il giocatore che in teoria dovrebbe sostituire il portoghese. Tanti i nomi che si sono fatti in queste settimane per la sostituzione di CR7, da Neymar a Mbappè fino a Harry Kane del Tottenham, ma nessuno di questi ha trovato conferma. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, tuttavia ha promesso che rinforzerà la ...

Dalla Spagna : 'Kovacic non cambia idea e chiede a Lopetegui di lasciare il Real Madrid' : LONDRA, INGHILTERRA, - Eden Hazard non lascerà il Chelsea nemmeno di fronte a un'offerta vicinissima ai 190 milioni di euro: Roman Abramovich ha alzato il muro e così, secondo il 'Sunday Mirror', si ...

Marca : 'Kovacic non cambia idea - via dal Real Madrid. La Juve lo segue' : LONDRA, Inghilterra, - Eden Hazard non lascerà il Chelsea nemmeno di fronte a un'offerta vicinissima ai 190 milioni di euro: Roman Abramovich ha alzato il muro e così, secondo il 'Sunday Mirror', si ...

Calciomercato Real Madrid - Kovacic incontra Lopetegui : vuole la cessione : Mateo Kovacic è sicuro: vuole lasciare il Real. Dopo aver espresso pubblicamente la sua volontà durante il Mondiale di Russia , giocato da riserva, , l'ex centrocampista dell'Inter è ora deciso a ...

Real Madrid - accordo totale per Hazard : 190 milioni al Chelsea : accordo totale PER Hazard- Ci siamo: il Rea Madrid ha fatto la sua scelta. Sarà Hazard l’erede di Cristiano Ronaldo. Come evidenziano i colleghi di “Nueuws Blad e HLN”, il Real Madrid avrebbe raggiunto un accordo totale, sia con il giocatore, sia con il Chelsea. Un’offerta monstre da circa 190 milioni di euro per convincere […] L'articolo Real Madrid, accordo totale per Hazard: 190 milioni al Chelsea proviene da ...

Il biografo di Ronaldo : 'Alla Juve avrà un impatto terrificante. Il Real Madrid? Non lo ha difeso' : "Ronaldo è una macchina da guerra, ma dietro quel guscio nasconde fragilità e voglia di stabilità". Racconti, retroscena e aneddoti firmati Guillem Balague , biografo di Cristiano Ronaldo che ha ...

Calciomercato Inter - Icardi-Real Madrid il retroscena dell’ex procuratore : “il gossip frena i Blancos - in passato c’è stato…” : Icardi nel mirino del Real Madrid da diverso tempo, ma non è mai arrivato l’affondo decisivo. Il motivo? Il gossip che gira intorno al giocatore avrebbe fatto desistere il club spagnolo Il Real Madrid è ancora alla ricerca del colpo (o dei colpi) ad effetto in grado di far dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo. Non solo a livello numerico, ma anche come appeal, se il nome ad effetto arrivasse in attacco sarebbe ancor più ...

Real Madrid-Hazard - il giocatore ha detto sì : offerta monstre per convincere il Chelsea : Il Real Madrid è ad un passo da Eden Hazard: dal Belgio ne sono sicuri, ci sarebbe già l’accordo con il giocatore, a breve arriverà anche quello con il Chelsea Troppo complicate le piste che portano a Neymar e Mbappè, per i quali il PSG ha alzato un vero e proprio muro, il Real Madrid sembra aver puntato con decisione su Eden Hazard. Dal Belgio ne sono sicuri, i Blancos avrebbero trovato l’accordo con il padre di Hazard e, ...

Real Madrid - finalmente Vinicius : 'Pronto alla sfida' : Madrid - Far dimenticare Cristiano Ronaldo non sarà un'impresa facile e il Real Madrid non potrà certo chiederlo, almeno nell'immediato, al 18enne attaccante brasiliano Vinicius Jr prelevato dal ...