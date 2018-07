Ravenna | tunisino irregolare si masturba davanti a bimba di 4 anni

ilgiornale

(Di martedì 24 luglio 2018) Si è fermatoalla vetrina di un negozio multietnico di generi alimentari, poi si è calato i pantaloncini ed ha iniziato arsi non curante del fatto che all'interno dell'attività ancora aperta ci fosse unadi appena 4, figlia del titolare del negozio: è accaduto domenica scorsa aed il protagonista di ques'episodio increscioso è undi 34, la cui presenza sul territorio italiano risulta.La segnalazione di quello che stava avvenendo è giunta alle forze dell'ordine da una donna, che passeggiando per strada era stata testimone oculare dell'accaduto. Quest'ultima ha iniziato ad urlare nella speranza che lo straniero si fermasse ma non c'è stato verso di farlo smettere: soltanto l'arrivo di una volante della polizia ha posto fine alla sua "esibizione".Successivi approfondimenti degli inquirenti hanno portato a scoprire che il ...