Rainbow Six Siege incontra Ghost Recon Wildlands in Operazione Archangel

Patch 2.2 per Rainbow Six Siege oggi 24 luglio - cosa cambia e bilanciamenti : Ubisoft ha annunciato l'uscita di una nuova Patch per Rainbow Six Siege, la 2.2, già uscia in realtà per ora su PC il 23 luglio. Arriva oggi su PS4 e Xbox One. cosa contiene? La Patch prevede principalmente correzioni di errori e modifiche relative al bilanciamento. Vediamo nel dettaglio cosa cambia davvero in Rainbow Six Siege. Modifiche alla dinamica di gioco di Rainbow Six Siege Piazzamento drone avanzato I giocatori avranno ora la ...

Crossover tra Rainbow Six Siege e Ghost Recon Wildlands : video mostra i contenuti : Ghost Recon Wildlands riceverà una serie di contenuti Crossover di Rainbow Six Siege. Tutti i dettagli verranno svelati il prossimo 23 luglio. Intanto è stata proprio Ubisoft ad annunciare la Special Operation 2 di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, che tra pochi giorni porterà nel gioco una nuova modalità PvE chiamata Ghost Mode. In pratica si tratta di un nuovo tema con una missione PvE e due nuove classi PvP. Dopo aver mostrato il trailer ...

Rainbow Six Siege - come usare al meglio gli Operatori : guida ai SAS : Indubbiamente tanta la fama che Rainbow Six Siege è riuscito ad ottenere nell'ultimo anno e mezzo. Dopo un avvio decisamente stentato, che ha visto Ubisoft arrancare tra numerosi bug e imperfezioni, gli sviluppatori hanno finalmente trovato la giusta quadratura e, con l'ausilio di utili weekend di prova gratuiti offerti agli utenti, sono riusciti ad ampliare la community di giocatori raggiungendo cifre decisamente da capogiro. Tanti sono infatti ...

Giocatori vigliacchi in Rainbow Six Siege usano il sistema di ban a proprio vantaggio : Rainbow Six Siege sta facendo i conti con le prime conseguenze legate ai ban pensati per gestire la comunità tossica. Alcuni Giocatori, in maniera piuttosto vigliacca, hanno iniziato infatti a usare il nuovo sistema di ban a proprio vantaggio stando alle prime testimonianze di alcuni utenti di Reddit. Ubisoft da pochi giorni ha lanciato un nuovo sistema di ban con l’obiettivo di gestire la comunità tossica presente in Rainbow Six: Siege. ...

Rainbow Six Siege : alcuni giocatori stanno usando il nuovo sistema di ban a proprio vantaggio : Ubisoft ha da poco implementato un nuovo sistema di ban per gestire la comunità tossica presente in Rainbow Six: Siege. In poche parole tutti coloro che infrangeranno il Codice di Condotta usando linguaggio o contenuti ritenuti illegali, pericolosi, minacciosi, offensivi, osceni, volgari e via discorrendo si ritroveranno bannati.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, questi ban variano da un minimo di mezz'ora a periodi di 2, 7 o 15 ...

Arriva il ban istantaneo in Rainbow Six Siege per linguaggio inappropriato - le reazioni dei giocatori : Rainbow Six Siege punisce gli utenti che usano un linguaggio inappropriato con un ban istantaneo. Ubisoft infatti ha implementato un nuovo sistema di ban in Rainbow Six Siege con lo scopo di gestire tutti gli aspetti tossici presenti nel gioco. Per questo motivo verranno puniti i giocatori che useranno termini offensivi nella chat testuale. Ne avevamo già parlato, oggi 16 luglio è entrato in vigore a pieno titolo. Già lo scorso mese di aprile ...

Partono i ban automatici in Rainbow Six Siege : tolleranza zero sulla chat : Il team di Rainbow Six Siege ha promesso una forte repressione del linguaggio offensivo nella chat di gioco sin da marzo e sembra che stia davvero mettendo in pratica quanto detto. I giocatori hanno già sperimentato il nuovo sistema della chat e postato i risultati in un subreddit di Rainbow Six Siege, testimoniando ban di mezz'ora e due ore se si usa un linguaggio definito "tossico". Non è esattamente chiaro quali (e quante) parole ...

Nuove skin per Rainbow Six Siege Pro League trapelano dai dataminer : Sono trapelate le ultime skin di Rainbow Six Siege Pro League grazie ai dataminer. PCgamesn riporta che la nuova espansione uscirà ad agosto e grazie agli "scavatori di codice" possiamo ammirare le potenziali nbuove skin per Ying, Dokkaebi, Vigil, and Zofia nel file di gioco dell'ultima build. Potete ammirarli in basso, qui invece tutte le immagini, anche delle armi. Ricordiamo che Ubisoft rilascia una nuova serie di skin Pro League per ...

Rainbow Six Siege : disponibili i biglietti per il nuovo Six Major Paris. Tra un mese si potrà assistere alla sfida tra una selezione delle sedici migliori squadre : Ubisoft annuncia che fra un mese i fan potranno assistere alla sfida tra una selezione delle sedici migliori squadre di Tom Clancy's Rainbow Six nel Six Major Paris, che si terrà dal 17 al 19 agosto a Parigi, in Francia. Anche se i pass Diamond sono stati esauriti in poche ore, grazie a una nuova serie di biglietti sarà ora possibile acquistare gli ultimi pass Standard di 3 giorni al prezzo di 60 €. Il Six Major Paris è il maggior evento ...

Patch per Rainbow Six Siege potenzia Finka - nerf per IQ : tutte le novità : Il team di Rainbow Six Siege ha rivelato le note dell'ultima Patch rilasciata sul server di test, c'è una vasta gamma di cambiamenti di equilibri sul lato offensivo, come riporta PC Gamer. Uno degli operatori più forti di Siege, Finka, viene ulteriormente potenziato sul server di test, con le sue granate flashbang scambiate con delle granate a frammentazione più potenti. Ora è inoltre meno vulnerabile a Smoke. A partire dalla scorsa stagione, ...

È guerra ai cheater di Rainbow Six Siege : previsti 600 ban - i piani di Ubisoft : Ubisoft non ci gira troppo attorno, annunciando i prossimi passi per contrastare cheater e hacker che rendono poco pulita l'esperienza di gioco in Rainbow Six Siege. Innanzitutto i primi piani parlano di un'autenticazione a due fattori per tutti i giocatori che vorranno partecipare alle partite classificate. Si tratta di un sistema di accesso più sicuro perché, appunto, prevede due passaggi per accedere. Sono tante le testimonianze di alcuni ...

Rainbow Six Siege festeggia l’estate con 12 nuove assurde skin e 2 pacchetti gratis : Tom Clancy's Rainbow Six Siege ha 12 nuove skin speciali aggiunte da Ubisoft. Le 12 skin rientrano nella collezione Sunsplash e sono a tema estivo per gli operatori. In questi giorni come bonus ogni giocatore può entrare nel menù principale del gioco e qui potrà ricevere due pacchetti completamente offerti dalla casa. Il resto dei pacchetti invece potrà essere acquistato solo con Crediti R6, non può essere "droppato" e sarà disponibile solo ...

Assurdo hack in Rainbow Six Siege permette di vincere subito in modalità Artificieri : Un nuovo hack sta infestando il mondo di gioco di Rainbow Six Siege. permette in sostanza ai giocatori che fanno parte della squadra d'attacco di vincere il round ancora prima che esso cominci. Questo hack può essere visto in video su Reddit. Insomma l'attaccnate vince nel momento stesso del suo spawn. Artificieri è fondamentalmente la modalità più popolare di Rainbow Six Siege. In questa particolare modalità la squadra di difesa dovrà ...

ESL Italia Championship 2018 - non solo Rainbow Six Siege : diretta streaming il 30 giugno : Il 30 giugno e l'1 luglio segnano due date importantissimi per gli appassionati di eSport. In programma ci sono le fasi finali dell'ESL Italia Championship 2018 al pala-convegni Vodafone a Milano (in via Lorenteggio 240), praticmanete la Serie A del mondo esportivo. Ci saranno tre discipline, insomma tre giochi: League of Legends, Counter Strike GO e Rainbow Six Siege e 30mila euro di premi in palio per i vincitori. Per Rainbow Six Siege ...