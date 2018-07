Rai | Salini | Castellari e Ciannamea in pole

Rai - riunione a Palazzo Chigi per decidere i vertici : in pole per ad Salini - Castellari - Ciannamea : L'incontro era stato annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , presenti i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria . Due manager esterni e ...

Rai - verso l accordo Lega-M5S Salini favorito per il posto di ad. Ma la partita è ancora aperta : Il tutto sotto la supervisione del ministero dell'Economia. Ma in campo non c'è solo Salini. La giornata decisiva è qualla di domani, con un vertice di maggioranza convocato ad hoc. L'ufficialità si ...

Rai : Fabrizio Salini e Luciano Flussi in pole per il ruolo di AD - perplessità su Bianchi Clerici come Presidente : Proseguono le trattative per la designazione delle due figure cardine della nuova Rai, ci riferiamo ai ruoli di Presidente e Amministratore delegato. Domani sera alle 20 è convocato il Consiglio dei Ministri in cui dovrebbero essere indicate queste due persone che spettano, come da legge, al Ministero dell'Economia. Se la convocazione di domani non sarà ancora risolutiva, è previsto un secondo tentativo fra martedì e mercoledì. Tanti i nomi ...

Salini Impregilo - collaudato lo SkytRain Bridge : Teleborsa, - collaudato con successo lo Skytrain Bridge , realizzato a Sydney da Salini Impregilo, che è stato attraversato per la prima volta da un treno automatizzato. Il ponte rappresenta la parte ...

Salini Impregilo : collaudato SkytRain Bridge a Sydney - 2 - : AdnKronos, L'eccellenza dell'opera è stata premiata anche lo scorso maggio, quando Salini Impregilo ha ricevuto una valutazione 'Leading As Built IS', la più alta su una scala di tre rating assegnata ...

Salini Impregilo : collaudato SkytRain Bridge a Sydney : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – E’ stato collaudato con successo lo Skytrain Bridge, realizzato a Sydney da Salini Impregilo, che è stato attraversato per la prima volta da un treno automatizzato. Ad annunciarlo è il gruppo in una nota. Il ponte rappresenta la parte principale del Sydney Metro Northwest, il più importante progetto infrastrutturale di trasporto pubblico attualmente in corso in Australia ed il maggiore a Sydney dalla ...

I Retroscena di Blogo : Castellari e Salini per la direzione generale della Rai? : Il file Rai gira sui tavoli e sugli hard disk di chi se ne dovrà occupare prossimamente. Il nuovo governo giallo-verde ha evidentemente intenzione di procedere alle prossime nomine della televisione pubblica in modo serio, deciso, tirando dritto e arrivando ad occupare le caselle apicali della televisione pubblica nei modi e nei tempi previsti dalla legge.Gli attuali vertici sono già scaduti, ed il 18 si procederà alla nomina del nuovo ...