Rai | per ad rosa di tre nomi

Sanremo 2019 - le novità : unica categoria all'Ariston - contest per giovani a dicembre su Rai1 : Come da indiscrezioni, il Festival di Sanremo 2018 cambia. O, come recita il comunicato ufficiale della Rai, "raddoppia". Ecco le novità dell'edizione numero 69 al via su Rai1 il prossimo inverno.Non ci saranno più Big né Nuove Proposte, ma un'unica categoria in gara, alla quale saranno ammessi i due vincitori di un nuovo contest per 24 artisti under 36 che si terrà nella settimana dal 17 al 21 dicembre. Sanremo giovani si articolerà in ...

Nibali - l’ultima pazza idea dello Squalo : puntare tutto sul Tour de France 2019 con un Team BahRain-Merida davvero super [DETTAGLI] : Nibali e l’ultima pazza idea per il Tour de France 2019 con un Team Bahrain-Merida sempre più forte Vincenzo Nibali è estremamente rammaricato per l’occasione persa al Tour de France dove s’è dovuto ritirare dopo la frattura della decima vertebra toracica rimediata a 4 chilometri dall’arrivo dell’Alpe d’Huez dov’era lanciatissimo verso uno storico successo di tappa sulle orme di Marco Pantani, e a ...

Nomine Rai - a Palazzo Chigi per i tg : Le Nomine dei Tg piombano sul tavolo del vertice di Palazzo Chigi, convocato sul tema delle Nomine Rai. Tg1, Tg2, Tg3, ovvero la guida dell'informazione, caselle cruciali nell'anno della campagna sovranista di qui alle europee. È l'intero "pacchettone" che il leader della Lega vuole negoziare, contestualmente alla nomina del nuovo direttore generale e alla scelta del nuovo presidente, figura più di prestigio che di potere reale. ...

Tour de France - partenza in griglia : la composizione dei gruppi per la 17^ tappa e tutti i distacchi. GeRaint Thomas davanti a tutti : La diciassettesima tappa del Tour de France sarà caratterizzata da una grandissima novità: quella della partenza in griglia, proprio come accade nella mountain bike o nel motorsport. La Bagnères-de-Luchon > Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) sarà lunga soltanto 65 chilometri ma ben 38 saranno in salita: prima il Peyragudes (15 chilometri al 6,7% di pendenza media), poi Col de Val Louron-Azet (7,4 chilometri all’8,3%) e poi l’ultima ...

Tour de France 2018 : Julian Alaphilippe dopo le Alpi conquista i Pirenei - nessun problema per GeRaint Thomas : Tempo di Pirenei al Tour de France 2018: si riparte con la Grande Boucle, dopo l’ultimo giorno di riposo, e può esultare nuovamente la nazione di casa, nel segno di Julian Alaphilippe. Nella 16ma tappa, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, il transAlpino in maglia a pois trova un altro capolavoro: dopo la vittoria sulle Alpi si porta a casa anche quella nella terza settimana, dando spettacolo in discesa. Il gruppo maglia gialla ...

Marco Mazzocchi lascia RaiSport per Rai2 : curerà il nuovo programma sulla Serie B : In attesa che venga deciso il nome del successore del direttore Ettore Romagnoli (il suo mandato - tra i più fallimentari degli ultimi anni - è al termine e non sarà riconfermato), c'è una novità ufficiale in casa RaiSport. Infatti, Marco Mazzocchi ha lasciato la vice direzione della testata sportiva della tv pubblica per traslocare a Rai 2. Nella rete diretta da Andrea Fabiano il giornalista curerà il nuovo programma sulla Serie B, in ...

Foligno - due opeRai cadono da un tetto : Giù dal tetto mentre erano al lavoro. E' quanto accaduto martedì mattina a due operai, intenti ad eseguire delle opere sul tetto di un edificio. I due, G.G. di 32 anni originario di Trevi e S.M. di 45 ...

OpeRaio intossicato - trovato privo di sensi dai colleghi : Operaio intossicato probabilmente per le esalazioni tossiche. E' in gravissime condizioni. E' successo alla Olon di Rodano. Operaio intossicato Un uomo di 47 anni è stato trovato privo di sensi dai ...

Fedez - il battesimo di Leone/ "Il 30 febbRaio - mai" : polemica con Fulvio Abbate ma il rapper vola in Sardegna : Fedez difende Chiara Ferragni contro Fulvio Abbate: "ti cag..no solo se parli di lei". "Esposizione social di Leone? È una ‘violenza’ come il battesimo, infatti..”. Lo sfogo su Instagram(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Gli operatori di Rainbow Six Siege incontrano i Ghost di Ghost Recon Wildlands in Operazione : Archangel : Ubisoft ha rivelato che i mondi di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands e Tom Clancy's Rainbow Six Siege si incontreranno in un'esclusiva missione crossover che farà parte di Operazione Speciale 2, il secondo importante update del secondo anno di contenuti post-lancio per Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. In questo evento crossover in due parti, disponibile su tutte le piattaforme da oggi, 24 luglio, i giocatori potranno fare squadra con ...

Infortuni : opeRaio muore dopo aver inalato sostanza tossica nel Milanese : Milano, 24 lug. (AdnKronos) - Un 45enne è stato trovato senza vita dai colleghi di lavoro all'interno della ditta Olon di Rodano, in provincia di Milano, verosimilmente il decesso è legato a "inalazione di vapori di sostanza tossica", rende noto l'Areu. L'allarme all'interno del gruppo chimico è sca

Infortuni : opeRaio muore dopo aver inalato sostanza tossica nel Milanese : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Un 45enne è stato trovato senza vita dai colleghi di lavoro all’interno della ditta Olon di Rodano, in provincia di Milano, verosimilmente il decesso è legato a “inalazione di vapori di sostanza tossica”, rende noto l’Areu. L’allarme all’interno del gruppo chimico è scattato pochi minuti dopo le 12. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti personale dei ...

Rainbow Six Siege incontra Ghost Recon Wildlands in Operazione Archangel : Ubisoft ha rivelato che i mondi di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege si incontreranno in un’esclusiva missione crossover che farà parte di Operazione Speciale 2, il secondo importante update del secondo anno di contenuti post-lancio per Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Rainbow Six Siege incontra Ghost Recon Wildlands In questo evento crossover in due parti, disponibile su tutte ...

Sergio Marchionne – L’agghiacciante lettera degli opeRai : “nemmeno una lacrima per lui” : Il volantino degli operai di Pomigliano sulla attuale situazione legata a Sergio Marchionne: parole dure e sincere “Condizioni irreversibili”, questo l’ultimo aggiornamento su Sergio Marchionne, ricoverato a Zurigo da fine giugno, quando aveva programmato un intervento alla spalla destra. Sembra che qualcosa possa essere andato storto sin dal momento dell’anestesia e, adesso Marchionne versa in gravissime ...