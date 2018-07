Raggi | Tram Porta Maggiore | dopo 35 anni binari saranno sostituiti

romadailynews

: Dopo 35 anni saranno sostituiti i binari dei tram a Porta Maggiore. Finalmente si interviene in modo serio per migl… - virginiaraggi : Dopo 35 anni saranno sostituiti i binari dei tram a Porta Maggiore. Finalmente si interviene in modo serio per migl… - virginiaraggi : Priorità semaforica, a fine estate partiremo con un’altra sperimentazione: questa volta su viale Regina Elena e via… - ShadyandMe1969 : RT @virginiaraggi: Dopo 35 anni saranno sostituiti i binari dei tram a Porta Maggiore. Finalmente si interviene in modo serio per migliorar… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Roma – “35dei. Finalmente si interviene in modo serio per migliorare un nodo strategico e centrale di Roma frequentato, ogni giorno, da migliaia e migliaia di utenti del trasporto pubblico locale”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia. Si tratta, aggiunge, “di un’attivita’ straordinaria di manutenzione che non accadeva dagli’90. Per tutto questo tempo i pochi interventi effettuati hanno riguardato solo tratti limitati. Ora noi attueremo un restyling completo ed arriveranno dei nuovi. Quest’operazione, infatti, si e’ resa necessaria per garantiresicurezza e fornire un servizio piu’ efficiente a chi ogni giorno sceglie di muoversi con i mezzi di trasporto”. “Proprio per limitare al minimo i disagi all’utenza, i ...