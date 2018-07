Raggi | nostro obiettivo chiudere campi rom | d’accordo con Salvini

romadailynews

(Di martedì 24 luglio 2018) Roma – “Condivido l’analisi di. Irom, come tutti romani sanno, sono un caos dal 2008, da quando sostanzialmente esistono in maniera ufficiale. Drenano dalle casse del Comune circa 25 milioni di euro l’anno e fanno vivere cittadini e persone in condizioni pessime, sia dentro al campo che per chi rimane fuori”. “Finalmente noi abbiamo messo le mani su questa situazione. Ile’ chiuderli favorendo l’integrazione. Quindi diritti e doveri”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, in un’intervista rilasciata al Tg3. L'articolorom, d’accordo conproviene da RomaDailyNews.