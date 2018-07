: Raggi: censimento rom? Lo abbiamo fatto - TelevideoRai101 : Raggi: censimento rom? Lo abbiamo fatto - CyberNewsH24 : #Raggi: censimento rom? Lo abbiamo fatto - zazoomnews : Raggi: censimento Rom? lo abbiamo già fatto - #Raggi: #censimento #abbiamo #fatto -

ildeidelle mappature sociosanitarie per capire chi è nei campi e in quali condizioni". Così la sindaca dia, Virginia. "Il Comune -prosegue- ha già messo in atto una serie di misure che servono a capire cosa può fare ciascuna persona presente nel campo. Per le più fragili è stato già previsto un sistema di accoglienza".(Di martedì 24 luglio 2018)