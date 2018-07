Ragazzina scomparsa | parla il papà | Viva o morta | voglio ritrovare la mia

Ragazzina scomparsa a Brescia - i soccorritori : 'Continuiamo a cercare - per noi è ancora viva' : Neppure una piccola traccia, nemmeno un segno del passaggio di Iuschra, la Ragazzina autistica di 12 anni, scomparsa da giovedì nei boschi di Serle, nel Brescia no e da allora cercata da centinaia di ...

Ragazzina scomparsa - la grande paura : si teme possa essere finita in un cunicolo : Della piccola Iushra Zannatul Gazi, 11 anni, non si hanno notizie da giovedì scorso, quando è scomparsa tra i sentieri dell'...

"Cerchiamo una persona viva" : speranze per Iuschra la Ragazzina autistica scomparsa : "Stiamo cercando una persona viva". Lo dicono i vigili del fuoco impegnati a Serle, nel Bresciano, nelle ricerche di Iuschra , la 12enne autistica dispersa da giovedì all'ora di pranzo in una zona ...

Ragazzina scomparsa a Serle - area ricerche circoscritta. Il padre : 'Tenete viva la speranza' : LaPresse, Continuano senza sosta tra i boschi di Serle , in provincia di Brescia, le ricerche della Ragazzina autistica di 12 anni dispersa da giovedì. I soccorritori hanno circoscritto un' area di 130 ...

Non si trova la Ragazzina scomparsa : ricerche disperate tra grotte e sentieri : La ragazzina di 12 anni scomparsa da ieri in provincia di Brescia non è stata ancora ritrovata. Le ricerche della piccola...