Ragazza violentata a Reggio Emilia | Salvini | arrestato ucraino

Reggio Emilia - Ragazza denuncia : “Aggredita e violentata”. È caccia all’uomo : Una ragazza di venti anni ha denuncia to di essere stata aggredita e violentata da uno sconosciuto che l’avrebbe spinta dietro un cespuglio alla prima periferia di Reggio Emilia . Ferita e sotto choc, la giovane è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Polizia a caccia dell’aggressore.Continua a leggere

Vasto : Ragazza minorenne violentata per 2 anni da due coetanei : Per quasi due anni una ragazzina di Vasto (Chieti) è stata costretta, sotto minaccia, ad avere rapporti sessuali. La giovane, oggi 16enne, negli scorsi giorni ha trovato il coraggio di raccontare cosa le stava accadendo ad un'amica, che l'ha convinta a rivolgersi ai carabinieri. La ragazzina da due anni veniva ricattata da due ragazzi, anche loro minorenni, che erano in possesso di alcune sue foto e video osé che utilizzavano come arma di ...