Race Arcade | Recensione | Trailer e Gameplay

(Di martedì 24 luglio 2018) Come un ninja nella notte cosi è stato il lancio di, un indie disponibile su Xbox One e PS4 che non ci siamo lasciati sfuggire, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostrasu gentile concessione IceFlake.è un racing game con visuale isometrica, giocabile in singolo o competitiva locale fino a 6 giocatori. 3 le modalità disponibili, carriera, corsa singola e attacco al tempo. Dopo aver selezionato la modalità preferita e la vettura, la quale varia in colorazione, design e specifiche tecniche, abbiamo la possibilità di cimentarci in 10 competizioni dalle corse estreme alla formula uno,ognuna di esse suddivisa in 10 differenti circuiti selezionabili. Lo scopo del gioco naturalmente è quello di vincere la gara, accumulando monete con le quali sbloccare nuovi veicoli tra auto, moto, ...