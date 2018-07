Quella coppa che porta iella ai politici

Perché Quella in Russia è la prima Coppa del Mondo dello streaming. Una ricerca : In tre dei dieci Paesi più popolosi del Mondo , Cina, Stati Uniti e Russia , lo streaming va oltre la tv. Afp Germania-Messico Italiani, popolo di televisivi La televisione regge grazie all'Europa. In ...

Perché Quella in Russia è la prima Coppa del Mondo dello streaming. Una ricerca : C'erano una volta le partite in tv. No, recitare il de profundis della televisione è troppo. Però le abitudini stanno cambiando: il mondiale in Russia è la prima Coppa dello streaming. Non perché la tecnologia non fosse già presente quattro anni fa, ma perché gli spettatori che stanno guardando gli incontri via Internet sfioreranno quelli che sceglieranno la televisione. Lo afferma una ricerca ...