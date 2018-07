Quanti italiani vanno davvero in vacanza? 

Italiani nel Regno Unito tra studio e lavoro : ecco Quanti sono - : I timori per una "hard Brexit" e una restrizione della libertà di movimento in entrata stanno facendo emergere una folla sommersa di connazionali che vivono in Gran Bretagna, mai registratisi all'...

Quali sono gli sportivi più pagati al mondo? Quanti soldi guadagnano? La classifica di Forbes : Mayweather il Paperone - sorpassa Messi e Ronaldo. Donne e italiani assenti : Floyd Mayweather è lo sportivo più ricco al mondo. Secondo la speciale classifica stilata da Forbes, l’ormai ex pugile è tornato in testa operando il sorpasso su Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il ribattezzato Money, soprannome dovuto proprio alla sua capacità di generare volumi d’affari imperiali per ogni suo singolo spostamento, ha surclassato tutta la sua concorrenza dall’alto dei suoi 285 milioni di dollari di guadagno ...

Gli sportivi italiani più pagati al mondo : la classifica degli stipendi - Quanti soldi guadagnano? Gallinari in testa - Valentino Rossi c’è - Belinelli confermato e Pellè… : Danilo Gallinari è lo sportivo italiano più pagato al mondo. Sì, proprio l’uomo più discusso del momento dopo il botta e risposta con Meo Sacchetti in merito alla sua disponibilità a giocare con la Nazionale Italiana nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. Il cestista svetta in cima alla classifica con i circa 21 milioni di euro che percepisce a stagione dai Los Angeles Clippers (è un triennale da 65 milioni di euro, spalmato in ...

Tour de France 2018 : solo 13 italiani al via - record negativo. Vincenzo Nibali il faro - Pellizotti il più vecchio. E Quanti gregari - da Moscon a Caruso : Saranno soltanto tredici gli italiani presenti al Tour de France 2018. Un contingente davvero molto ridotto per la Grande Boucle che scatterà il prossimo 7 luglio dalla Vandea: eguagliato il numero del 2016, sono i record peggiori degli ultimi 33 anni. Mancano soltanto le varie ufficialità ma purtroppo non dovrebbe cambiare molto in casa Italia. Tra l’altro età media che sfiora i 32 anni con soltanto tre ragazzi nati negli anni novanta ...