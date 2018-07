Qualche volta | per fare carriera | è meglio fermarsi

vanityfair

(Di martedì 24 luglio 2018) Non molto tempo fa, è uscito un lungo articolo sul New York Times che argomentava la cosa attentamente. Raccontata in brevissimo è così:, per andare avanti, bisogna sapersi fermare. Ovvero, detta in altri termini, può capitare che, anziché incaponirsi, convenga stopparsi, uscire dal gioco. Lo chiamano anche «abbandono strategico» e, apparentemente, sembrerebbe un atteggiamento controintuitivo, che però porta i suoi frutti. Seth Godin, il famoso imprendire americano, nel suo libro «Il tuffo: un piccolo testo che insegna quando smettere (e quando attaccare)», sostiene che i vincenti, che sono spesso persone intelligenti, sanno come e quando: a un certo punto conviene chiudere, riorganizzare il proprio tempo e le proprie energie convogliandoli su altri progetti che hanno invece le gambe per andare avanti. Uno studio della Northwestern University ha dimostrato che ...