Protesta per un insetto nei ravioli | donna incinta presa a colpi di scopa dal ristoratore

Trova scarafaggi nei ravioli comprati - torna per Protestare ma viene presa a bastonate : Quando è tornata per protestare, la 35enne, incinta al sesto mese, ha Trovato la reazione stizzita dei gestori del locale. "Un uomo ha preso una scopa e mi ha colpita alla spalla più volte come se tenesse un bastone" ha raccontato la giovane donna che ha immediatamente chiamato la polizia.Continua a leggere

Lucca - statua bacio gay in chiesa : opera spostata dopo Protesta dei visitatori : Lucca, statua bacio gay in chiesa: opera spostata dopo protesta dei visitatori Lucca, statua bacio gay in chiesa: opera spostata dopo protesta dei visitatori Continua a leggere L'articolo Lucca, statua bacio gay in chiesa: opera spostata dopo protesta dei visitatori proviene da NewsGo.

Lucca - statua bacio gay in chiesa : opera spostata dopo Protesta dei visitatori : Lucca, statua bacio gay in chiesa: opera spostata dopo protesta dei visitatori Lucca, statua bacio gay in chiesa: opera spostata dopo protesta dei visitatori Continua a leggere L'articolo Lucca, statua bacio gay in chiesa: opera spostata dopo protesta dei visitatori proviene da NewsGo.

Milano - topi nel carcere di Opera : "Anche in infermeria" - la lettera di Protesta dei detenuti : A firmare la denuncia una trentina di carcerati: "Morsi dai roditori anche un medico e un prigionero malato di cancro"

Topi nel carcere di Opera - anche in infermeria : i detenuti Protestano - : In una lettera alla direzione, i carcerati spiegano che gli episodi si starebbero "ripetendo da mesi". Uno di loro, malato di tumore, è stato morso da un ratto e poi sottoposto a profilassi

Topi nel carcere di Opera - anche in infermeria : i detenuti Protestano : Topi nel carcere di Opera, anche in infermeria: i detenuti protestano In una lettera alla direzione, i carcerati spiegano che gli episodi si starebbero "ripetendo da mesi". Uno di loro, malato di tumore, è stato morso da un ratto e poi sottoposto a profilassi Parole chiave: ...

La candidata dei 5Stelle in Rai fa i servizi politici per Tg1. Protesta il Pd : "Arroganza mai vista" : "Un"arroganza mai vista: Claudia Mazzola, la giornalista che il Movimento 5 stelle voleva nel Cda Rai, ha firmato stasera come se niente fosse il servizio politico sul Governo al Tg1 delle 20". Così Michele Anzaldi, sul suo profilo Facebook, denuncia l"influenza pentastellata sul telegiornale della rete ammiraglia del servizio pubblico.Nel post si legge ancora: "Era davvero inimmaginabile che arrivassero a tanto". Con il piddino che invoca ...

Etichetta anti grassi per il Parmigiano - dalla politica ai produttori : si allarga la Protesta : La bolognese Lucia Borgonzoni, senatrice leghista e sottosegretario alla Cultura, attacca l'Onu: «Si occupi più di risolvere i conflitti del mondo e meno di Parmigiano». Strali anche da un'altra ...

Protesta contro il governo per i morti in mare : mani 'insanguinate' davanti al Viminale : Continua a far discutere la linea sull'immigrazione del governo Conte e in particolare del ministro dell'interno Matteo Salvini. Dopo la petizione online per sfiduciare Salvini in Parlamento, arriva un altro atto di Protesta nei confronti della politica del governo. Una cinquantina di persone si sono radunate ieri pomeriggio davanti al palazzo del Viminale, dove ha sede il ministero dell'Interno, con le mani tinte di rosso, ‘sporche di sangue', ...

Incontro Trump-Putin - giornalista Usa portato via a forza dalla sala : Protestava per la politica nucleare : Un giornalista è stato portato fuori a forza dalla sala della conferenza stampa congiunta di Donald Trump e Vladimir Putin, nel palazzo presidenziale finlandese a Helsinki, poco prima che i due leader cominciassero a parlare. Nelle immagini si vede il reporter che tiene un cartello su cui si legge “Nuclear Weapon Ban Treaty”. Il giornalista è stato identificato come Sam Husseini, direttore dello U.S. Institute for Public Accuracy, ...

Nel sud dell’Iraq si Protesta contro il governo centrale - almeno una persona è stata uccisa negli scontri con la polizia : Da una settimana nel sud dell’Iraq ci sono proteste contro il pessimo livello dei servizi offerti dal governo iracheno ai suoi cittadini, tra cui la scarsità di acqua potabile e di elettricità, l’elevato inquinamento e il persistente problema della disoccupazione. The post Nel sud dell’Iraq si protesta contro il governo centrale, almeno una persona è stata uccisa negli scontri con la polizia appeared first on Il Post.

Roma - albero pericolante - lunghe code sulla tangenziale bloccata : Protestano gli automobilisti : lunghe code sull'Olimpica tra l'uscita Cassia e la galleria Giovanni XIII per la chiusura di una carreggiata causata dall'intervento dei vigili del fuoco alle prese con i rami di un albero che ...

Londra invasa da 100mila manifestanti per Protestare contro Trump : Un lungo, colorato, indignato ma pacifico fiume di manifestanti - oltre 100mila, secondo gli organizzatori - ha invaso il centro di Londra contro Donald Trump, con bandiere, cartelli, fischietti e slogan. Rappresenta quella parte di Gran Bretagna che non ci sta, che questo presidente americano non riesce davvero a sopportarlo. Fino a sbeffeggiarlo nei panni di un maxi-pupazzo gonfiabile, librato in cielo nell'attenzione e nella curiosità ...

“Siamo qui per Protestare contro Trump visto che il governo non lo fa” : A Londra migliaia di persone si sono riunite per protestare contro la visita del presidente americano Donald Trump. Il capo della Casa Bianca incontra Theresa May a Chequers, la residenza di campagna dei premier britannici, a qualche decina di chilometri dalla capitale e sarà poi ricevuto dalla regi