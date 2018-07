Problemi portabilità da Vodafone a Ho Mobile? Passaggio via app e previsione tempi

optimaitalia

: Problemi portabilità da #Vodafone a #HoMobile? Passaggio via app e previsione tempi - wordweb81 : Problemi portabilità da #Vodafone a #HoMobile? Passaggio via app e previsione tempi - OptiMagazine : Problemi portabilità da #Vodafone a #HoMobile? Passaggio via app e previsione tempi - Kiwi_Miao : @TIM4UStefano Finalmente la portabilità è stata eseguita dopo 34 giorni dalla richiesta.... Mi spiegate perché si s… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Possibile effettuare ladaa Ho.? Inutile negarlo, molti clienti del vecchio operatore rosso stanno tentando la strada delal nuovo vettore virtuale dello stesso gruppo ma ben più economico (sarà anche per lo spettro delle imminenti rimodulazioni di settembre). Tuttavia le anomalie al riguardo non mancano, soprattutto negli ultimi giorni e dopo un'analisi attenta delle testimonianze di molti utenti, abbiamo cercato di tirare le somme su quanto sta accadendo in riferimento ai due brand.Meglio sottolinearlo di nuovo: Ho.altro non è se non il vettore low-costnato per arginare l'emorragia di clienti verso Iliad Italia. Di fatto, in molti fedelissimi utenti del vettore rosso stanno tentando di passare a Ho. ma purtroppo scontrandosi con l'impossibilità di farlo in questo preciso momento. Se, nei giorni immediatamente dopo il lancio, ...